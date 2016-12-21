ضبط مجهول بحوزته 148 حبة كبتاجون و32 ألف ريال بظهران الجنوب

ضبط مجهول بحوزته 148 حبة كبتاجون و32 ألف ريال بظهران الجنوب
محمد طحيطح (صدى):

ألقت دوريات أمن الطرق بمحافظة ظهران الجنوب، القبض على أحد مجهولي الهوية في مركز الحرجة في عسير، وبحوزته 148 حبة كبتاجون المخدرة و32 الف ريال.

وكانت دوريات أمن الطرق بمحافظة ظهران الجنوب اشتبهت في شخص أثناء أداء مهامها على الطريق الدولي أبها – نجران، في أحد الجبال المحاذية للطريق يتحرك بشكل لافت، وبعد ملاحقته من قِبل أفراد الدورية تمكنت من القبض عليه، بعد مطاردة استمرت لأكثر من ساعة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 148 حبة كبتاجون ومبلغ 32000 ريال من ذوي البشرة السمراء وبلا هوية، ولا تزال التحقيقات جارية لإكمال إجراءات إحالته للجهات المختصة.




2 تعليقان


  1. عقاب بن صقر شاهين الحر [ عدد التعليقات: 2592 ] 21/12/2016 في
    رد
    1

    من ذوي البشرة السمراء وبلا هوية،
    افهم يافهيم (( اثــــــــــيــــــــــوبـــــــــــي )))

  2. ابوسعود٠٥٠٢ [ عدد التعليقات: 97 ] 22/12/2016 في
    رد
    2

    واسمه عبدالله واخوه الثاني في مرمى البيارات الله يكرمكم وانت طالع من الظهران ع خط نجران وبرضو بياع حبوب عاد يلعن اوووم الجو الزق


اترك تعليق