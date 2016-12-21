بالصور.. سرقة ذهب و70 ألف ريال وكلاب حراسة من استراحة بالطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

تتابع الجهات الأمنية بمحافظة الطائف حادث سرقة كمية من الذهب، ومبلغ مالي يزيد على 70 ألف ريال، وبعض الممتلكات الخاصة، واثنين من كلاب الحراسة، ومعهما خمسة جراء، من داخل استراحة مواطن بالطائف.

وتعرضت الاستراحة للسطو من قِبل مجهولين في ساعة متأخرة من الليل، بعد أن تسللوا لداخلها عبر السور عن طريق القفز، وكسروا الأبواب، ودخلوها، عبثوا بمحتوياتها، وسرقوا (شاشة 75 بوصة، مبلغًا ماليًّا يزيد على 70 ألف ريال من داخل دولاب، ذهبًا يعود لوالدة مالك الاستراحة تقدر قيمته بأكثر من 50 ألف ريال وجهاز آيباد).

ما يثير الغرابة في الواقعة سرقة اثنين من الكلاب الكبار (ذكر وأنثى)، ومعهما خمسة من الجراء؛ باعتبار الكلبَين مفترسَين، دون أن يعثر بالموقع على آثار دماء تشير إلى قتلها، أو آثار تسميمها.

وباشرت الأدلة الجنائية مسرح الحادثة، ورفعت البصمات كافة، وبدأت الجهات الأمنية متابعة الواقعة بحثًا عن مرتكبيها.