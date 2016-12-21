بالصور.. سرقة ذهب و70 ألف ريال وكلاب حراسة من استراحة بالطائف

تتابع الجهات الأمنية بمحافظة الطائف حادث سرقة كمية من الذهب، ومبلغ مالي يزيد على 70 ألف ريال، وبعض الممتلكات الخاصة، واثنين من كلاب الحراسة، ومعهما خمسة جراء، من داخل استراحة مواطن بالطائف.
وتعرضت الاستراحة للسطو من قِبل مجهولين في ساعة متأخرة من الليل، بعد أن تسللوا لداخلها عبر السور عن طريق القفز، وكسروا الأبواب، ودخلوها، عبثوا بمحتوياتها، وسرقوا (شاشة 75 بوصة، مبلغًا ماليًّا يزيد على 70 ألف ريال من داخل دولاب، ذهبًا يعود لوالدة مالك الاستراحة تقدر قيمته بأكثر من 50 ألف ريال وجهاز آيباد).
ما يثير الغرابة في الواقعة سرقة اثنين من الكلاب الكبار (ذكر وأنثى)، ومعهما خمسة من الجراء؛ باعتبار الكلبَين مفترسَين، دون أن يعثر بالموقع على آثار دماء تشير إلى قتلها، أو آثار تسميمها.
وباشرت الأدلة الجنائية مسرح الحادثة، ورفعت البصمات كافة، وبدأت الجهات الأمنية متابعة الواقعة بحثًا عن مرتكبيها.
9 تعليقات
ذهب وفلوس ماقلنا شي بس كلاب يسرقونها وش يبون فيها ..
وليش تتركون ذهب و فلوس في استراحة مابها حد
الكلاب لا تكون تعرف الحراميه على كذا ما هاجمتهم يعني من المترددين على الاستراحه يعرفون صاحب الاستراحه وعياله !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
احد مقرب لصاحب الاستراحه من فعلها والله اعلم
100%
والله ذهب وشاشه وكلاب ياخي الله يعين راعي الاستراحه لكنهم وحوش كلاب حراسه شفت واحد مره ياجماعه شخيت من الخوف وهويطالع في هذولي وحوش بمعنى الكلمه
والله ذهب وشاشه وكلاب ياخي الله يعين راعي الاستراحه لكنهم وحوش كلاب حراسه شفت واحد مره ياجماعه شخيت من الخوف وهويطالع في هذولي وحوش بمعنى الكلمه
والله ذهب وشاشه وكلاب ياخي الله يعين راعي الاستراحه لكنهم وحوش كلاب حراسه شفت واحد مره ياجماعه شخيت من الخوف وهويطالع في هذولي وحوش بمعنى الكلمه
المهم هذا واحد منهم وفيهم وعارف ايش الهرجه وايش الدرجه