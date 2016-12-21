بالفيديو.. بكاء وزير الشؤون الإسلامية أثناء حديثه عن الإخلاص في «هدايات»

عادل الحربي (صدى):

جهش وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالبكاء خلال حديثه عن أثر الإخلاص لله في إحدى حلقات برنامج “هدايات”.

وتطرق آل الشيخ إلى وجوب أن تكون مجالس العلماء خالصة لوجه الله تعالى مستحضراً قصص العلماء في هذا الجانب خاتماً حديثه بأن “التواضع سمة النجاح”.

وحظي برنامج “هدايات” الذي أُطلق الأسبوع الماضي في نسخته الأولى، على الحساب العلمي لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ بمواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة أكثر من (140) ألف شخص.

وتضمن البرنامج عدداً من المشاهد المختارة من لقاءاته، ومحاضراته، وندواته، ودروسه، التي حوت في طياتها وصايا وتوجيهات مهمة للطلبة، والعلماء، وعموم الناس، في عدد من المسائل الدعوية والشرعية.

https://