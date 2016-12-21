” اولياء الأمور بالمخواه ” منازل مجاورة تكشف “فناء” كليات العلوم والآداب بالجامعه

محمد بن شقيه (صدى):

عبر عدد من أولياء أمور طالبات كليات العلوم والآداب بجامعة الباحة في محافظة المخواه عن استيائهم وقلقهم الشديدين بشأن كشف المنازل المجاوره لفناء الكليه بالمحافظه، الأمر الذي وصفوه ببالغ الخطوره على حد وصفهم.

وقالوا؛ بالرغم من تأخر جامعة الباحة عن افتتاح تلك المباني لفتره طويله جداً عن موعدها المحدد، ورغم تصريحاتها بجاهزية تلك المباني، إلا انها لم تقوم بعمل مظلات داخل الكليات او عمل سواتر على اسوارها، مما أداء ذلك لكشف فناء الكليات بالكامل لتلك المنازل المجاوره التي هي قيد الانشاء، ومن الصعب جداً أن يستجيب أصحاب تلك المنازل في التوقف عن البناء أو سد نوافذ منازلهم مستقبلاً .

واضافوا؛ بأن بعض المشرفات بالكليات يقومون بأستبعاد الطالبات من القاعات بعد الإنتهاء من المحاضره بحجة توسيخ المبنى، مما يدفعهن للجلوس في فناء الكليات على حد تعبيرهم.

وناشد أولياء الامور جامعة الباحة بالتدخل وايجاد الحلول العاجله في عمل مظلات داخل الكليه أو سواتر لأسوارها.