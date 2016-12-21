نكشف السبب الحقيقي وراء مشاجرة فتيات جامعة الطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

كشف مصادر عن السبب الحقيقي وراء مشاجرة فتيات جامعة الفيصلية بالطائف.

واوضحت المصادر أن إحدى الفتيات صارحت أخرى بغرامها، ولكن أتاها الرفض من الجانب الآخر، وهو ما دفعهما إلى التشابك بالأيدي، وتقطيع الشعر، واستخدام الركل والعض، وتشوية الوجه.

وقال المصدر إن الفتيات اللاتي حصل بينهن العراك مقسمات لمجموعة “شلة”، يفتعلن الشجار بشكلٍ مستمر، وأثناء التحقيق والتفتيش، تحصل الأمن على مبلغ 5000 ريال اعترفت إحدى الفتيات بأخذها من شاب.

يأتى ذلك في الوقت الذي رفضت فيه عدد كبير من الفتيات الذهاب في اليوم التالي للجامعة بسبب الرعب الذي شعرن به لمدة تجاوزت النصف ساعة وسط شجارٍ عنيف نزفت فيه دماء بعض الفتيات، وتدخل فورًا الهلال الأحمر لإسعافهن.