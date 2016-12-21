نكشف السبب الحقيقي وراء مشاجرة فتيات جامعة الطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):
كشف مصادر عن السبب الحقيقي وراء مشاجرة فتيات جامعة الفيصلية بالطائف.
واوضحت المصادر أن إحدى الفتيات صارحت أخرى بغرامها، ولكن أتاها الرفض من الجانب الآخر، وهو ما دفعهما إلى التشابك بالأيدي، وتقطيع الشعر، واستخدام الركل والعض، وتشوية الوجه.
وقال المصدر إن الفتيات اللاتي حصل بينهن العراك مقسمات لمجموعة “شلة”، يفتعلن الشجار بشكلٍ مستمر، وأثناء التحقيق والتفتيش، تحصل الأمن على مبلغ 5000 ريال اعترفت إحدى الفتيات بأخذها من شاب.
يأتى ذلك في الوقت الذي رفضت فيه عدد كبير من الفتيات الذهاب في اليوم التالي للجامعة بسبب الرعب الذي شعرن به لمدة تجاوزت النصف ساعة وسط شجارٍ عنيف نزفت فيه دماء بعض الفتيات، وتدخل فورًا الهلال الأحمر لإسعافهن.
21 تعليق
حب ومصارحات ..ومقابلات شباب ..واصلي والله يحيميك واصلي .ياكليات البنات ..الله يسترنا بستره بغو يتذابحون عشان حب ..
يعني كانوا بويات
تعليق واحد ههههههه فضايح الله لايبلانا ويسترنا بستره !
اللهم استرنا بسترك والعد عنا الفواحش ماظهر منها ومابطن ياجماعه البويات قويات ولا بد من الظرب بيد من حديد لاحد يقول علاج لا قوه قوه ضرب وسجن وكره وسحب جنسيه كمان وتحقير هذا مو مرض هذي عاده تجرب فيدمنون عليها كما في الغرب لاكن ضرب بيد منحديد وشوفو الفرق
عجيب الله يستر علينا بس
كيف يعني
يعني وحده مسترجله تحب وحده ثانيه ولما صارحتها رفظت البنت بعدين سوي تفقيع وجه هههههههههههههههه
صدق شر البلية مايظحك
اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين
يابو ابوسعود٠٥٠٢ ماهكذا تورد الإبل ,… تعليقي على الموضوع الأساسي فليس لدي إلا أن أقول لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم , حسبنا الله ونعم الوكيل , لقد وصلنا إلى مرحلة الله يستر منها وبس
هههههههه ههههههههه
حب بالساعة😂😂😂😂😂
حب من اول نظره
حب من اول نظره
(لو) دروا اهل الجاهليه باللي يصير اليوم ايش كان سووا غير الدفن
أبوماوضع خطة مستقبلية…
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عبدالله محمد الشهري مافهمت عليك😳
الله يهديهم ويصلحهم التربية الطيبة لها دور في اصلاح المجتمع ونشر قيم الاخلاق والطهر والترفع عن الدنايا
صاحبه ال 5 الاف صايعه وترغب في تضييع بنت معها ولما رفضت البنت العرض غضبت منها وافتعلت المشكله وبالتالي تدخل بقية البويات في مساندة زعيمتهن الصايعه
البويه وصديقاتها يستحقون السجن الانفرادي الى ان تصلح وتستقيم اخلاق كل واحده منهن وتعود كل منهن الى وضعها الطبيعي كفتاه انثى محترمه
وانا اقول ليه كانو يدفن
حرر الرد
قبل ما نحاسب الفتيات ( البويات ) مفروض الكل يحاسب نفسه اول مفروض الاهل يكون موجودين .. الله يرحم ايام اول اذا غاب الاب عن البيت طبعا يغيب عشان يجيب لقمه نظيفه تكون الام اقوى من الف حرس او اي شي كلمتها صارمه و اذا جاء الاب هو المسيطر .. لكن الان نسال الله اللطف قال تربية خليهم على راحتهم اول المدرس يربي الجار يربي حتى الشارع يربي لكن الان اذا العم او الخال نصح ابن اخوه و ابن اخته امكن يضربه وفوق كذا يجي الوالدين يوقفوا مع ابنهم … الوازع الديني ضعف الرقابه الابويه ضعف الرقابة التعليمية ضعفت .. جهزوا نفسكم للحساب ايش تجاوب لما تسال .. اول البنات كانت شعور طويله وستات بيوت من هم صغار و الولد كان يفتخر اذا طلع له شنب انه استرجل وين الان العلوم هذه راحت .. وماخفى كان اعظم … لا حول ولا قوة الا بالله .. بس قبل ما اختم
و المفروض البنت ( البويا ) يحاكموها
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلَّم
{ لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
لا حول ولا قوة الا بالله
اخر الزمان والعياذ بالله
الله يهدي شباب المسلمين
الله يستر على عباده الله يحسن عاقبتنا في الامور كلها