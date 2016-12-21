من بينها 6 وفيات.. الهلال الأحمر بالباحة يباشر 267 بلاغا في 11 يوما

إبراهيم الزهراني (صدى):

صرح عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة أن عدد البلاغات 267 بلاغ شملت الحوادث المرورية والحالات المرضية وست وفيات خلال احدى عشريوم من 11/ 3 إلى 21 / 3 / 1438 هـ وهي على النحو التالي 86 بلاغا للحوادث المرورية تصادم وانقلاب ودهس ونتج عنها 91 إصابة وتم نقل 62 إصابة نقلت عن طريق إسعافات الهلال الأحمر.

وأوضح الزهراني انه تم التعامل مع الإصابات بالموقع اسعافياً ، ونقلت جميع الاصابات لمستشفيات الباحة ومحافظاتها ووفاه واحده بسبب الحوادث .

فاماالإصابات الغير منقولة 34 إصابة البعض عولجت بالموقع بمواقع مختلفة والبعض نقل عن طريق وسيله أخرى .

وأوضح الزهراني بان 181 بلاغ للحالات المرضية وتلقى الخدمة الطبية خلالها 160 حالة وأضاف الزهراني، بأن الفرق قامت بنقل 102 حاله عبر الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لمستشفيات المنطقة، فيما تعذر نقل 77 حالة سواء لعدم حاجتها للنقل ،آو الاكتفاء بالخدمة الإسعافية المقدمة من قبل المسعفين بالموقع ، وتنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع، وتشنج، وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية وغيرها وثلاث حالات وفاه بسبب الحالات المرضيه ووفاتان بسبب الاختناق .