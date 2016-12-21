بالفيديو مسن منوم بمستشفى الباحه لم يزوره آحد!

سعيد القرني (صدى):

تناقل عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه مسن منوم بمستشفى الملك فهد بالباحه منذ اربعة اشهر يدعى علوان علي القرني حيث لم يزوره احد من ذويه .

وقد ناشد العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي كل من يعرفه ان يساعده .

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