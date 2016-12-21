بالفيديو مسن منوم بمستشفى الباحه لم يزوره آحد!

سعيد القرني (صدى):
تناقل عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه مسن منوم بمستشفى الملك فهد بالباحه منذ اربعة اشهر يدعى علوان علي القرني حيث لم يزوره احد من ذويه .
وقد ناشد العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي كل من يعرفه ان يساعده .
https://
7 تعليقات
لاحول ولاقوة الابالله تحجرة القلوب ..
لا حول ولا قوة آلا بالله الله يكون في عونك
لا حول ولا قوة الا ب الله العلي العظيم
وين عياله اهله ربعه جماعته يعني م يدرون عنه او تحجرت القلوب والمشاعر
الشيبان انا احبهم وارحهم هم نقطة ضعفي في هالحياه 😭😭….حسبي الله على عيالك
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
وين عياله ؟
يـا لله الخـلاق يامنشـي مــزون السـحـاب
تصـخـر الاولاد فــي رد مـعـروفٍ مـصـيـب
ياعيـالـى لاتخـلـون ابـوكــم يـــوم شـــاب
روفـوا بحالـه وفـي حالتـه وقـت المشيـب
شاب ابوكم وانتم عيالٍ في وقـت الشبـاب
حـقـكـم صـــدر وحـقــي ورد والله يـثـيـب
مادريتوا وش وجرى لى يا بوكم من عذاب
التـوي مـن دونكـم فـي ليـالٍ وجــه ذيــب
خـايـفٍ يقـصـر عليـكـم طـعـام او شــراب
وان سهر واحدكم اسهر كما سهر الصويب
وانتـم بـزور ودالهـيـن فــي لـعـب الكـعـاب
واشرب الماء كدر منكم وانا اسقيكم حليب
وامكـم وسـط اللحـد فوقهـا لِـبـن الـخـراب
واليتـيـم ابـوكــم وحـالـتـه حـالــة غـريــب
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
الله المستعان من دخله المستشفى
ان كان له اسره فيجب ان تحاكم حتى وان لم يستطيعو على شؤنه لابد من ترك عنوان لهم او زيارته فالدوله لن تقصر في العناية به .