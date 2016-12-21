بالفيديو.. اعتداء وحشي على طفل مسلم أثناء عمله في ميانمار

وكالات (صدى):
تعرض طفل مسلم في ولاية أراكان بميانمار للضرب المبرح أثناء عمله في تربية المواشي من قبل عدد من البوذيين.
وبحسب وكالة أراكات فقد هاجم بوذيون طفلاً روهنجياً يبلغ من العمر 12 عاما أثناء عمله في تربية المواشي، واعتدوا عليه بوحشية حتى أغمي عليه، ولا تزال حالته غير مستقرة.
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2 تعليقان
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ،،ماعندهم ابد احساس ومشاعر ،،عاد للمعلوميه لو مات الطفل راح يكون من اهل الجنة ،،نسأل الله حسن الخاتمه في الدنيا والآخرة
لاحولا ولا قوةالا بالله لي متى والمسلمون في كرب عظيم وين الامه الاسلاميه