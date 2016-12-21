بالفيديو.. اعتداء وحشي على طفل مسلم أثناء عمله في ميانمار

وكالات (صدى):

تعرض طفل مسلم في ولاية أراكان بميانمار للضرب المبرح أثناء عمله في تربية المواشي من قبل عدد من البوذيين.

وبحسب وكالة أراكات فقد هاجم بوذيون طفلاً روهنجياً يبلغ من العمر 12 عاما أثناء عمله في تربية المواشي، واعتدوا عليه بوحشية حتى أغمي عليه، ولا تزال حالته غير مستقرة.

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