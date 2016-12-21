الشيخ الكلباني عن اغتيال السفير الروسي: «خطأ فردي ردا على جريمة دولية»

عادل الحربي (صدى):

هاجم الداعية الشيخ عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن بالرياض، الدول التى وقفت متفرجة أمام مجازر النظام السوري المدعوم من روسيا.

واستنكر الشيخ الكلباني ما شهده العالم من غضب لاغتيال السفير الروسي في تركيا، وكتب “الكلباني” في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “عالم غريب، يسمع صوت طلقة مسدس ولا يسمع دوي انفجارات البراميل!”.

وكان الكلباني قد علق أمس على مقتل السفير الروسي بتركيا قائلًا: “خطأ فردي رد على جريمة دولية”.