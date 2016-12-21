طائرة بدون طيار تقتل عنصرين بـ«القاعدة» في شبوة جنوب اليمن‎

فهمي محمد (صدى):

لقي اثنين يعتقد أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة مصرعها اليوم الأربعاء في ضربة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار جنوب اليمن.

وقال مصدر أمني إن الهجوم استهدف عربة صغيرة بمنطقة الملبوجة بمحافظة شبوة جنوب اليمن ما أسفر عن مقتل اثنين من التنظيم ودمرت العربة بشكل كامل.

وتستخدم الولايات المتحدة الطائرات بدون طيار لاستهداف أفراد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية الذين يستغلوا الحرب الأهلية في اليمن منذ 20 شهرا لترسيخ أقدامهم في البلاد وبسط نفوذهم وتنفيذ الهجمات. وقتل العديد من قادة التنظيم في ضربات بطائرات بدون طيار في السنوات القليلة الماضية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعد أحد أخطر التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط. ودأب التنظيم على مهاجمة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وأعلن مسؤوليته عن الهجوم على مكتب صحيفة شارل ابدو الفرنسية الساخرة في باريس العام الماضي.

وتدخلت المملكة العربية السعودية في الحرب اليمنية في مارس آذار عام 2015 لتمكين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من ممارسة عملها لكنها لم تتمكن بعد من استعادة العاصمة صنعاء من الحوثيين على الرغم من آلاف الضربات الجوية.