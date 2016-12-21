1030 مخالفة في مكاتب تأجير السيارات ونقل البضائع في منطقتي القصيم ونجران

سالم المطيري (صدى):

ضبطت فرق التفتيش بهيئة النقل العام 1030 مخالفة على مؤسسات وشركات عاملة في نشاط النقل البري، في منطقتي القصيم ونجران.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الفرق التفتيشية ضبطت خلال جولات مفاجئة على العديد من المكاتب بالقصيم في مدينة بريدة 501 إجمالي المخالفات، تنوعت هذه المخالفات ففي مجال تأجير السيارات والأجرة العامة فقد ضبط فريق التفتيش 21 مخالفة بتشغيل مركبة في النشاط غير مرخص به، وممارسة نشاط التأجير من دون ترخيص، وعدم وضع الشروط العامة لعقد تأجير المركبات في مركز ممارسة النشاط، وتشغيل مركبة في النشاط ببطاقة تشغيل منتهية، بالإضافة إلى عددٍ من المخالفات الأخرى لنظام التأجير والأجرة العامة.

كما ضبطت فريق التفتيش أكثر من 137 مخالفة حول العمر الافتراضي لحافلات يتم تشغيلها في النقل للركاب، وأكثر من مخالفات لتشغيل المركبات غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي دون إذن موافقة الوزارة، كذلك مخالفة مؤسسات تزاول النشاط قبل الحصول على الترخيص، ومخالفات ممارسة النشاط من دون ترخيص، إضافة إلى مخالفات تشغيل حافلة في النشاط ببطاقة تشغيل منتهية وعدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الحافلة.

و تم ضبط أكثر من 343 مخالفة لمؤسسات تمارس النشاط دون وجود ترخيص، وغيرها في تشغيل مركبات في النشاط من دون بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية وكذلك عدم الاحتفاظ ببطاقة تشغيل داخل السيارة.

كما تم ضبط 529 إجمالي المخالفات في مدينة نجران تنوعت هذه المخالفات، ففي مجال تأجير السيارات ضبطت 7 مخالفات لعدم الالتزام بالسعودة وطلب بطاقة عمل وتصوير الوثائق للعملاء ومخالفات أخرى لمركبات مظهرها غير لائق.

و تم ضبط 522 مخالفة تنوعت هذه المخالفات في ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ، وعدم الالتزام بالسعودة، وتشغيل مركبات من دون بطاقة تشغيل أو منتهية الصلاحية، وعدم حمل كرت تشغيل، إضافة إلى عددٍ من المخالفات لعدم الالتزام بالوزن والارتفاع وعدم وجود بيان للحمولة.

وتم فرض الغرامات النظامية على المؤسسات و الشركات لتجاوزها التعليمات واللوائح لنظام النقل العام.