بالصور.. حفرة أمام مسجد تهدد حياة المصلين في بيشة

محمد طحيطح (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحفرة صرف صحي أمام جامع الأمير سلطان بن عبد العزيز وسط محافظة بيشة تهدد حياة المارة والمصلين.

الصور التى وثقها مواطن بهاتف جواله تظهر حفرة مفتوحة بالقرب من المسجد، وونه ما يشكل خطورة على حياة المارة والمصلين.

وطالب الأهالي بسرعة إغلاقها قبل أن تتسبَّب في كارثة.