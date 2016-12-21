بالصور.. حفرة أمام مسجد تهدد حياة المصلين في بيشة

بالصور.. حفرة أمام مسجد تهدد حياة المصلين في بيشة
محمد طحيطح (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحفرة صرف صحي أمام جامع الأمير سلطان بن عبد العزيز وسط محافظة بيشة تهدد حياة المارة والمصلين.

الصور التى وثقها مواطن بهاتف جواله تظهر حفرة مفتوحة بالقرب من المسجد، وونه ما يشكل خطورة على حياة المارة والمصلين.

وطالب الأهالي بسرعة إغلاقها قبل أن تتسبَّب في كارثة.

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3 تعليقات


  1. سعود [ عدد التعليقات: 247 ] 21/12/2016 في
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    1

    لاحول وإلا قوة الا بالله
    مافية احد معه ١٠٠٠ ريال و يغلقها و يأخذ اجر ان شاء الله

  2. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 721 ] 21/12/2016 في
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    2

    صدق كلها غطاء يشترونه ويغطونه ..وتلاقون الاجر بأذن الله ..

  3. ابو امير [ عدد التعليقات: 3 ] 21/12/2016 في
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    3

    ليش الف غطاء قيمة ٢٠٠ ريال وخلاص


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