«الصحة» عن دخان «المدفأة»: «أحذروا الوفاة بتسمم الكربون»

عادل الحربي (صدى):

حذرت وزارة الصحة من مخاطر إشعال النار لغرض التدفئة في المنازل، والتى قد تسبب تعرض المواطنين لغاز أول أكسيد الكربون، والذي يشسبب الوفاة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: “‏شبة النار هي فاكهة الشتاء، ولكن احذر أن تنقلب إلى نقمة”.

وعرضت الوزارة عبر تصميم إنفوجرافيك أضرار التعرض لغاز أول أكسيد الكربون الذي يتصاعد من الخشب والفحم والذي تتمثل اعراضه في الصداع والدوار والغثيان والتقيؤ وآلام الصدر وفقدان الوعي، مؤكدة أنه قد يسبب الوفاة بدون أعراض مسبقة.

وشرحت الوزارة طريقة إسعاف المصاب مؤكدة ضرورة إبعاده عن مصدر الغاز، والاتصال بالإسعاف، مشددة على ضرورة وجود منفذ لخروج الدخان، لتفادي خطورة التسمم بالغاز.