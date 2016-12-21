بالصور.. مستشفى القريات تسقبل «الربيعة» بدهانات جديدة للحوائط وغسيل الأرضيات

بالصور.. مستشفى القريات تسقبل «الربيعة» بدهانات جديدة للحوائط وغسيل الأرضيات
نايف السالم (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا ترصد استعدادات مستشفى القريات لاستقبال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وأظهرت الصور المتداولة على موقع التغريدات “توتير” غسيل أرضيات مستشفى القريات العام بالماء والصابون فضلا على دهان الحوائط.

وكان الوزير الربيعة تفقد مستشفيات المحافظة، وتجول بمرافقها الصحية، ليواجهه المواطنون بمطالبات، لا يعبر عنها الشكل الأنيق الذي رصدته الصور المتداولة.

وشملت مطالب المواطنين إنشاء مستشفى للنساء والولادة ومركز للقلب، وتطوير ودعم مستشفى العيساوية، وإنشاء مبنى لمستشفى الملك فيصل، وسد العجز بالطاقم الطبي والفني للمستشفيات والمراكز الصحية، والحرص على التطوير في ما يخص العمل الإداري، والنظر في سد نواقص المراكز الصحية، والحد من التحويلات الإسعافية بالمستشفيات.

وطالب المواطنون “الربيعة”، بدعم وتطوير وتوسعة مركز طب الأسنان الوحيد بالمحافظة، والذي يعطي مواعيده للمراجعين بمدى يصل إلى أكثر من 3 أشهر، بسبب النقص في الأطباء والعاملين، وتطوير وتنظيف مستشفى القريات العامّ.

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2 تعليقان


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 721 ] 21/12/2016 في
    رد
    1

    ليته يمر كل مستشفيات المملكه ..

  2. عقاب بن صقر شاهين الحر [ عدد التعليقات: 2592 ] 21/12/2016 في
    رد
    2

    غسيل أرضيات مستشفى القريات العام بالماء والصابون فضلا على دهان الحوائط.
    المسئولين عن المستشفى منافقين وكذابين وزنادقه


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