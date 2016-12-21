روسيا تدعو المملكة للانضمام إلى الموقف التركي الإيراني بشأن سوريا

موسكو (صدى):

قالت وكالة إنترفاكس الروسية، اليوم الأربعاء إن موسكو تعتقد أنه من الضروري أن تنضمّ السعودية إلى الموقف الروسي الإيراني التركي بشأن الأزمة السورية .

وكان “إعلان موسكو” قد خرج بوثيقة روسية تركية إيرانية، اعتبرت الأطراف المشاركة فيها أنها تمثل خارطة طريق لحل الأزمة السورية، وأكدت التزامها بتنفيذ بنودها. بينما انتقدت المعارضة السورية غيابها عن الإعلان، ورفضت تقرير مصير السوريين دون حضور المعنيين بأمرهم.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي والإيراني، أن روسيا وإيران وتركيا ستساعد على التوصل إلى اتفاق بين الأسد والمعارضة. وأضاف لافروف من موسكو أن بلاده تدعم الإعلان عن استئناف محادثات السلام السورية، وقال: “نرحب بجهود التسوية في حلب”، وشدد على أن البلدان الثلاثة تؤيد وقفًا شاملا لإطلاق النار في سوريا.

وكشف أن وثيقة تحت مسمى “وثيقة موسكو” ستنشر اليوم حول سوريا بموافقة تركيا وطهران. وأضاف أن روسيا وإيران وتركيا مستعدة لتكون أطرافًا ضامنة لمحادثات سلام سورية، كما أشار إلى أن روسيا وإيران وتركيا اتفقت على أهمية توسيع نطاق الهدنة في سوريا.

وحول عمليات الإجلاء، أعلن أنه من المفترض أن تنتهي خلال يومين. وأضاف أن روسيا وإيران وتركيا استخدمت نفوذها حتى يتحقق الإجلاء، وأن المجموعة الدولية لدعم سوريا لم تتمكن من تنفيذ قراراتها.