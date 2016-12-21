مقتل وإصابة 18 من ميليشيات الحوثي في معارك مع رجال الجيش بتعز

فهمي محمد (صدى):

لقي 7 مسلحين من الميليشيات الحوثية والقوات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، مصرعهم وجرح 11 آخرين في معارك اندلعت، اليوم الأربعاء، مع رجال الجيش والمقاومة بمحافظة تعز .

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في الجبهة الشرقية للمدينة، إثر هجوم شنه رجال الجيش والمقاومة على مواقع تمركز “المليشيات”.

وذكرت المصادر، أن المعارك أدت إلى مقتل اثنين من رجال الجيش والمقاومة وإصابة تسعة آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن الأحياء السكنية شرق المدينة وفي محيط معسكر الدفاع الجوي ومناطق الحصب والبعرارة وبيرياشا غرب المدينة وقرى العشملة والعبدلة مقبنة لقصف بالأسلحة الثقيلة من مواقع تمركز “المليشيات”، شرق وشمال المدينة.

وخلف القصف سقوط قتيلين في صفوف المدنيين وإصابة أربعة آخرين، حسب المصادر ذاتها.

وتشهد محافظة تعز معارك عنيفة بين الطرفين، منذ أكثر من عام ونصف، خلفت أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بينهم مدنيون.