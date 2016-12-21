السومة : نواف العابد أفضل لاعب عربي

محمود أحمد (صدى):

أكد عمر السومة مهاجم النادي الأهلي علي إن نواف العابد مهاجم الهلال يعد أفضل لاعب عربي في الوقت الراهن.

وقال السومة في تصريحات له اليوم :”‏افضل لاعب عربي بالوقت الحالي من وجهة نظري هو لاعب المنتخب السعودي والهلال‬⁩ نواف العابد”.

وأضاف :” الأهلي قادر علي الحفاظ علي لقب الدوري هذا الموسم وتكرار تألق الموسم الماضي”.