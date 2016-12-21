السومة : نواف العابد أفضل لاعب عربي

محمود أحمد (صدى):
أكد عمر السومة مهاجم النادي الأهلي علي إن نواف العابد مهاجم الهلال يعد أفضل لاعب عربي في الوقت الراهن.
أكد عمر السومة مهاجم النادي الأهلي علي إن نواف العابد مهاجم الهلال يعد أفضل لاعب عربي في الوقت الراهن.
وقال السومة في تصريحات له اليوم :”افضل لاعب عربي بالوقت الحالي من وجهة نظري هو لاعب المنتخب السعودي والهلال نواف العابد”.
وأضاف :” الأهلي قادر علي الحفاظ علي لقب الدوري هذا الموسم وتكرار تألق الموسم الماضي”.
5 تعليقات
حلب تحت القصف وانت اشغلك نواف الله يشغلك
انفقعت مرارة الفقراوي ههههههههههههههههههههههههههه
قم اشرب حليب قليل الدسم وارقد وراك مكتب تعقيب بكرى
ههههههههههههههههههه زائر انفقع قلبك قلبت حنون ومتعاطف مع حلب
اتوقع لو قال انه لاعب نصراوي افضل لاعب ما شفنا منك هالتعليق
عموما شهاده من لاعب وهداف مثل عمر السومه انا من وجهة نظري شهادة فخر واعتزاز
حلب تحترق والسوريين في غفلة ساهون
ولاهون في شواطئ وأسواق جدة
نعوذ بالله من الغفلة والخذلان والمعاصي ؛
فقراوي يله ودي حوش