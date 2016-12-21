جامعة بيشة تحصد أول براءة اختراع عالمية مسجلة بالولايات المتحدة الأمريكية

محمد بن طحيطح (صدى):

تسلم معالي مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي بمكتبة الخاص بالمدينة الجامعية بحضور كلٌ من سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور سعيد بن مسفر المالكي وسعادة عميد شؤون الطلاب المشرف العام على المركز الإعلامي الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني شهادة الاختراع العالمية التي حصل عليها سعادة الدكتور خالد بن علي أبو حاصل عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المكانيكية ، عميد كلية الهندسة والتي سجلت بمركز الاختراع في الولايات المتحدة الامريكية برقم ٩،٤٤٦،٩٧٤ وتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١٦ م

وقد قدم سعادة عميد كلية الهندسة الدكتور

خالد أبو حاصل شرحاً مفصلاً عن ابتكاره العلمي لمعالي مدير الجامعة ، من جهته أشاد معالي مدير الجامعة بالإنجاز المعرفي الإبداعي لسعادة الدكتور خالد كونه الابتكار العلمي الأول المسجل عالمياً لجامعة بيشة كما نوّه معاليه بأن الابتكار يأتي منسجماً مع جهود الجامعات السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وحث معاليه جميع أعضاء هيئة التدريس على بذل المزيد من الجهود في سبيل المساهمة الفاعلة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وخدمة أبناء هذا الوطن .

ويتلخص اختراع سعادة الدكتور خالد أبو حاصل في نظام تقني ذكي لتقنية المياه شديدة الملوحة والتي لا يمكن تنقيتها بالتقنيات الحالية واستخدامها لإنتاج الذهب والمعادن الثقيلة بدلاً من المياه العذبة ويهدف الاختراع الى التقليل من كلفة إنتاج هذه المعادن الثمينة ، ويُشار بأن الدكتور خالد أبو حاصل قد حصل على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الامريكية وله العديد من براءات الاختراع والأبحاث العلمية المنشورة بمجلات علمية عالمية مرموقة .

وفي الختام قدّم معالي مدير الجامعة شكرة وتقديره لسعادة الدكتور خالد أبو حاصل على جهوده العلمية الإبداعية التي ادخلت جامعة بيشة عالم الاختراعات العالمية وأوصى معاليه أن يطبق هذا الاختراع على أرض الواقع ملموساً ويستثمر للإستفاده منه ويكون مشجعاً لبحوث أعضاء هيئة التدريس والطلاب ويخدم هذا الوطن الغالي .

صرّح بذلك المشرف العام على المركز الإعلامي

المتحدث الرسمي لجامعة بيشة الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني