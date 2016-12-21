بعد اقفاله لتهالك المبنى…مركز صحي لتين يعمل من جديد بعد استئجار مبنى حديث للمركز

محمد بن طحيطح (صدى):

أعلنت ادارة القطاع الصحي بمحافظة محايل بأن المركز الصحي للتين بمقره الجديد والآمن سيبدأ في استقبال المراجعين بدأ من يوم غداً الخميس٢٣ ربيع اول ١٤٣٨ حيث تم اضافة بعض التجهيزات الطبية والغير الطبية بأشراف مباشر من مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الهبدان وبمتابعة ميدانيه من مدير قطاع محايل الصحي الاستاذ محمد بن زيد علي عسيري.

ذكر ذلك المتحدث الاعلامي بصحة عسير سعيد بن عبدالله النقير والذي اشاد بفريق العمل بالقطاع الصحي بمحايل على تفانيهم في انجاز أخلاء المبنى القديم والنقل للمبنى الجديد في وقت وجيز من اجل سلامة وراحه المستفيدين من خدمات المركز .

وقد تم نشر اقفال المركز الصحي في لتين بصحيفة صدى بتاريخ ١٠-١٢-٢٠١٦ وكانت الشئون الصحية بعسير اقفلت المركز القديم نظراً لعدم سلامة العمل بالمركز لكون المبنى متهالك وغير آمن على العاملين والمراجعين ووجهت العاملين لتلقي الخدمة من مركز الرعاية بثلوث المنظر حتى تم استئجار مبنى جديد .