الصحة تنفي الاستغناء عن الصيادلة.. وتؤكد: مانشر غير صحيح

طلال الغامدي (صدى):

نفي الدكتور “عبد الله الأحمري” وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد والتشغيل، الأنباء المتداولة عن اعتزام الوزارة الاستغناء عن الصيادلة، مؤكدا أن ما نشر في هذا الصدد غير صحيح.

وأكد “الأحمري” على الوزارة تدرس خصخصة قطاع الإمداد والتموين، إضافة لخصخصة الصدليات في المستشفيات.

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى إبرام اتفاقا بين العمل والصحة للاستغناء غن المتطلب التأهيلي للصيدلي العامل في الصيدلية، سعياً لتوطين هذا القطاع، مع العمل على ربط المريض بالعلاج عبر الوصفة الإلكترونية، من دون الاعتماد على الصيدلي في صرفها، على أن يكون العمل فقط عبر “باركود” يسحب منه العامل في الصيدلية العلاج، مما يمكن أي فرد للقيام به”.