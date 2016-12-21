في إطار الشراكة بين فرع عمل وتنمية الرياض والتعليم .. ” نسوي ” البديع بالافلاج يهيئ الأسر المنتجة للمقاصف المدرسية

عادل الحربي (صدى):

نظم القسم النسوي بلجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالبديع بمحافظة الأفلاج برنامجاً تدريبياً بعنوان (تهيئة الأسر المنتجة لتشغيل المقاصف المدرسية) احتضنته المدرسة الإبتدائية الأولى بالبديع وقدمته المشرفة على المقاصف المدرسية بإدارة تعليم الأفلاج نورة العفاري .

ويأتي هذا البرنامج تفعيلاً لمبدأ الشراكة بين وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ووزارة التعليم ومواكبة لرؤية المملكة2030 ، ويهدف الى التعريف بمفهوم الأسر المنتجة العاملة في مجال المقاصف المدرسية ، وسد احتياجات المدارس من أعمال الأسر المنتجة ، وإيجاد منافذ تسويقية وتشغيل المقاصف المدرسية وفق شروط ومتطلبات محدده ، وتأكيداً لحرص وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم على إتاحة فرصة العمل للأسر المنتجة للحصول على دخل مادي ثابت لها مقابل توفير الغذاء الصحي للطالبات .

اشتمل البرنامج على:الأهداف العامة للمقاصف وطرق تشغيلها مع الأسر والإشتراطات الصحية والضوابط وعقد العمل .

وتحدثت العفاري عن التغذية واهميتها لصحة الطالبات وقدرتهن على الاستيعاب والتحصيل العلمي ، اضافة الى تحقيق الشراكة المجتمعية بين الأسرة والمدرسة .

وأكدت أنهم في وزارة التعليم يسعون الى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى30% لإعداد غذاء سليم للطلاب لا سيما في وجبة الإفطار لأهميتها الصحية .

وفي ختام البرنامج كرمت اللجنة مقدمة البرنامج وقائدة المدرسة نورة الصخابرة ، كمآ تم توزيع حقيبة تدريبة تحتوي على لائحة الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسيه .