ضبط 1834 من مخالفى الإقامة والمطلوبين قضائيا والمتسولين ومجهولى الهوية بعسير

محمد طحيطح (صدى):

نفذت شرطة منطقة عسير حملة أمنية مفاجئة وشاملة في جميع المراكز اسفرت عن ضبط 1834 شخصا من مخالفى الإقامة والمطلوبين قضائيا والمتسولين ومجهولى الهوية.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش إن الحملات التى شارك فيها شرط المحافظات والمراكز ومراكز الضبط الأمني وبمشاركة الدوريات الأمنية والمرور، بإشراف من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي نجحت فى ضبط 1164 من مخالفى نظام الإقامة والعمل، و76 شخصا من المطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية .

وأضاف أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط 547 من مجهولي الهوية و34 متسولا، فضلا على 4389 مخالفة مرورية، و (١٢) إصبع حشيش و(٥٨٧)حزمة قات و (٢٠٧)حبات كبتاجون، و (١٧) مصنعا للخمور و (٤٣٢) عبوة جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر.

كما تم ضبط (١٥) سيارة مطلوبة، و(١١) قطعة سلاح و(٨٦) طلقة حية، والقبض على (٧) مروجين للخمور و(٢) مروجين المخدرات، والقبض على (٤) اشخاص مشغلين وناقلين لمجهولي الهوية.