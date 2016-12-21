خداع مكاتب الاستقدام.. عاملة منزلية مصابة بورم خبيث وأخرى حامل

كثيرون تسقط أخلاقهم على عتبات الكسب غير المشروع الذي يدخل في طياته الغش والخداع والتحايل على المواطنين، وهؤلاء لديهم كل الاستعداد لتخطي كل القيم المتعارف عليه في البيع والشراء فالهدف هو الربح المالي فقط.
السطور السابقة تنطبق على مكتب استقدام بالرياض الذي خدع أحد المواطنين ويدعى ناصر الدوسري وتم استقدام خادمة فلبينية من هذا المكتب وعند الوصول بسبعة شهور تفاجئ المواطن أن العاملة المنزلية مصابة بورم خبيث وتم تنويمها بمستشفى الأفلاج العام، وبعد الفحوصات الطبية تم التأكد من إصابتها بورم خبيث بالصدر ولا تصلح للعمل، خاصة أنها مصابة بهذا الورم منذ عام وهي لا تزال بالفلبين ويطالب المواطن وزير العمل بإيقاف المكتب وتغريمه خاصة أنه يملك المستندات الدالة على كلامه.
ويضيف المواطن أن مكتب الاستقدام لعب عليه بعدم تسفير الخادمة إلا بعد ثلاثة شهور بانتظار الرد للتبديل وعند انتها المدة استقدم خادمة أخرى وعند الانتهاء من الاجراءت اكتشف أن الخادمة حامل ومرت سنتان وإلى الآن لم يتم تعويضه من المكتب ولم يدفع الغرامة ولم يتدخل مكتب العمل بشكل حاسم.
ويواصل المواطن قائلا ان مكاتب العمل لا تعيد الحقوق لأصحابها عند أي تضرر من مكاتب الاستقدام وتسمح بأن يمر الغش والتحايل على القانون مرور الكرام وهناك أمثلة كثيرة قد يطول الحديث عنها فهل من مجيب يعيد الحقوق لأهلها.
10 تعليقات
يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂
﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃
من يحمى حقوق المواطن في هذه الحالة ؟
مفروض مافيه استقدام شغاله الا بشروط معينه
حريم اخر زمن كل شيء تحطه ع الشعاله !!
الله يستر عالجميع ويشفي ويعافي كل مريض
من امن العقوبه اساء الادب
مع الاسف الشديد مكتب العمل لا يعمل شي في استرجاع حقوق المواطن الماليه اذا حدث له مشكله مع الخادمه كالحمل او المرض او حتى رفض العمل بعد ثلاثه شهور من استقدامها وحتى لو احضر المواطن اوراق من الشرطه او الاماره انها لا ترغب في العمل بدون سبب فلن يعيد مكتب الاستقدام الاموال للكفيل ولن يستبدل الشغاله بحجة انتهاء مدة الضمان وهي 3 شهور فقط . مشاكل الخدم والمكاتب لا تنتهي ولا يوجد من يقف مع المواطن المسكين واسترجاع امواله
أنا حصلت لي مشكله مع مكتب المهيدب بالرياض استقدم خامه وسائق لي من سيريلنكا ووعدني انهم خلال شهرين وهم عندي ومرث سبعة اشهر وماوفا بكلامه وطالبت انهم يرجعون الفلوس وقالو تعال نكتب عقد بيننا مدته شهرين واي يوم تأخير عن المده المحددة يتحمل المكتب غرامه 100 ريال باليوم
عمومآ مالكم بالطويله جابهم بس بعد مطاق وهواش انا واياهم بعد أربعة أشهر وعندما طالبت بغرامة التأخير رفض المكتب وصاحبة انهم يدفعون الغرامه وايضآ رفعة شكوى لمكتب العمل عن طريق الهاتف وأيضآ عن طريق موقعهم ومضت الأن اربعة أشهر ومكتب العمل كل ما أكلمهم يقولون المعامله تحت الدراسه والله شي مضحك كيف تحت الدراسة وفيه عقد واضح بيننا وأنت يامكتب العمل اللي فارض الغرامه على مكاتب الإستقدام وإلا الأن ومكتب العمل يدور حل لمشكلتي وكيف يخرج مكتب الإستقدام من الورطه اللي ورطه فيها يخافون على مكاتب الإستقدام لا يزعلون لإن بينهم مصالح مشتركه وأنا مسئول عن كلامي هذا .
أتحدى يوم سمعنا غير واحد فقط اخذو حقه وزارة العمل من مكاتب الإستقدام وشهروا بجميع الصحف المقروءة والمرأيه والمسموعه إنهم أخذو حقة وكأنهم جايبين راس بشار .
ياوزارة العمل نامي بالعسل.
اعرض مشكلتك ع برنامج التاسعة داوود الشريان موضوع الحلقة مكاتب الاستقدام ل ينتف ريشهم نتف
المفروض يمنع استقدام الخادمات نهائيا مثل الهروين والحشيش
اصبحت الخادمه والسائق نوع من انواع المخدرات