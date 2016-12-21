شرطة مكة تحقق في واقعة شجار فتيات جامعة الطائف .. و تنفي وفاة طالبة

نايف السالم (صدى):

تلقى مركز الفيصلية بشرطة محافظة الطائف بلاغًا من مواطنتين، تدعيان تعرضهما للتهجُّم ومحاولة الاعتداء من قِبل طالبات.

وقالت مصادر شرطية أنه تم اتخاذ إجراءات الضبط الجنائي بحقهما، وجارٍ إحضار المتهمات بالاعتداء بعد أن تم تحديد هوياتهن، وسيتم إحالتهن لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

من جانبه أكد العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، عدم صحة ما يتردد بوسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة إحدى طالبات جامعة الطائف نتيجة مضاربة.

و أوضح القرشي أن مركز الفيصلية بشرطة محافظة الطائف بُلّغ بتاريخ 21 ربيع الأول 1438هـ من أحد المستشفيات عن وصول فتاتين في العقد الثاني من عمرَيْهما، وبهما إصابات نتيجة مشاجرة حدثت مع فتاتين أخريَيْن، إثر خلاف سابق بينهن، واتضح أن إصاباتهما خفيفة؛ وغادرتا المستشفى بعد تلقي العلاج.