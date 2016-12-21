حقيقة تعليق الدراسة في مدارس بيشة غدا بسبب الغبار

محمد طحيطح (صدى):

نفت الإدارة التعليمية في محافظة بيشة، تعليق الدراسة، غداً الخميس؛ بسبب موجة الغبار، مؤكدة أنه سيكون يوماً دراسياً عادياً.

وكانت ‘‘الأرصاد‘‘ وجهت إنذاراً للمواطنين صباح اليوم، تحذرهم من حدوث رياح نشطة، وأتربة مثيرة للغبار، ودعت المواطنين لأخذ الحيطة.

كما دعت إدارة مرور محافظة بيشة، قائدي المركبات بمتابعة حالة الطقس أولا بأول للتعرف على التغيرات الجوية وأخذ الحيطة والحذر أثناء السير لتدني وانعدام مستوى الرؤية.

وقالت إدارة مرور محافظة بيشة، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”نأمل من قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر؛ بسبب التغيرات الجوية”.