إصابة لاعب ألماني بطلق ناري

محمود أحمد (صدى):

إصيب مارك فاكس لاعب فريق دينامو دريسدن المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء في حادث اطلاق نار أسفر عن مقتل أحد أفراد عائلته واصابة آخر.

وقال النادي في بيان له أن اللاعب صاحب الـ21 عاما تعرض لإصابة خطيرة وتم نقله للمستشفي حيث يخضع لجراحة عاجلة ولكن حياته ليست في خطر.

وكشفت الشرطة الألمانية إنها مازالت ببحث عن الجاني خاصة وان الواقعة كانت بهدف السرقة.