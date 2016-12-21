ألمانيا ترصد 100 ألف يورو مكافأة للعثور على المتهم التونسي أنيس عمري

وكالات (صدى):

رصدت السلطات في ألمانيا ما يصل إلى 100 ألف يورو مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود للشاب التونسي أنيس عمري الذي تتهمه السلطات رسميا بالوقوف وراء هجوم الدهس الإرهابي الذي وقع أمس الأول الاثنين في أحد أسواق أعياد الميلاد وسط برلين وأودى بحياة 12 شخصا وإصابة 50 آخرين على الأقل.

وحث المدعي العام في ألمانيا المواطنين على توخي الحذر قائلا في بيان له اليوم الأربعاء: “لا تعرضوا أنفسكم للخطر لأن هذا الشخص يمكن أن يكون عنيفا ومسلحا”.

وجاء في بيان المدعي العام أن الشاب التونسي يبلغ من العمر 24 عاما و طوله 78ر1 متر ويزن نحو 75 كيلوجراما وشعره أسود وعيناه بنيتان.

وذكرت تقارير إعلامية أنه عثر على أوراق خاصة بالمشتبه به في الشاحنة التي نفذ بها الهجوم تفيد بأنه ينتظر نتيجة البت في طلب اللجوء.

لكن المعلومات المتوفرة لدى السلطات الأمنية تفيد بأنه استخدم عدة هويات.

وأفرجت السلطات عن باكستاني كان قد ألقي القبض عليه للاشتباه به في تنفيذ الهجوم.

وقال رالف ييجر، وزير الداخلية بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، إن تحقيقات بتهمة الإعداد لجريمة تمثل خطرا على الدولة الألمانية أجريت بالفعل في وقت سابق ضد المشتبه به الجديد في تنفيذ هجوم الدهس.

وأوضح الوزير اليوم الأربعاء في دوسلدورف أن ادارة البحث الجنائي بالولاية شرعت في تحقيق ضد شاب يسمى اختصارا أنيس ايه وإن التحقيقات التي تمت ضد أنيس أجريت في برلين التي كان يعيش فيها المشتبه فيه بشكل أساسي منذ فبراير عام 2016 ولم يعش بولاية شمال الراين فيستفاليا حسب المتوفر من المعلومات حاليا إلا فترة قصيرة.

وأشار الوزير المحلي إلى أن السلطات الأمنية تبادلت معلوماتها بشأن المشتبه فيه عبر المركز المشترك لمكافحة الإرهاب وأن ذلك حدث آخر مرة في وفمبر الماضي.

وحسب المعلومات فإن المشتبه فيه رُفض كطالب لجوء في يونيو 2016 “ولكن لم تستطع السلطات المعنية ترحيله لأنه لم يكن لديه أوراق هوية صالحة” حسبما أكد الوزير ييجر مضيفا أن تونس شككت مرارا في أنه تونسي الجنسية.

وأكد الوزير أن أوراق الهوية المطلوبة لترحيل الشاب التونسي لم تصل سوى بعد يومين بعد الهجوم الإرهابي في برلين.

أضاف الوزير أن أنيس وصل ألمانيا عبر مدينة فرايبورج في يوليو 2015 “ثم انتقل إلى ولاية بادن فورتمبرج و برلين و ولاية شمال الراين فيستفاليا”.