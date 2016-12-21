عضو شرف الهلال: تجاوزنا صعاب عديدة بالفوز على الباطن

معاذ محمود (صدى):

أبدى موسى الموسى، عضو شرف نادي الهلال، سعادته بفوز الفريق الهلالي اليوم على نادي الباطن بثنائية نظيفة، مؤكدا أن الهلال تجاوز عدة أمور يأتي على رأسها استفزاز حكم اللقاء وتوزيعه للكروت الصفراء وطرد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

ووجه “الموسى” التهنئة لجماهير الهلال قائلا “ألف مبروك للهلاليين تحدينا البرد واستفزاز الحكم وكروته والعشب الصناعي والنقص العددي ‏وحققنا الفوز بجدارة ‏شكرا خاص لجماهير الزعيم”.