«مرور بيشة» للسائقين: «توحى حذر انعدام الرؤية أثناء القيادة»

محمد طحيطح (صدى):

دعت إدارة مرور محافظة بيشة، قائدي المركبات بمتابعة حالة الطقس أولا بأول للتعرف على التغيرات الجوية وأخذ الحيطة والحذر أثناء السير لتدني وانعدام مستوى الرؤية.

وقالت إدارة مرور محافظة بيشة، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”نأمل من قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر؛ بسبب التغيرات الجوية”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من شرق ووسط المملكة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت الهيئة سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.