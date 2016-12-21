استهداف سيارة أفراد من أسرة خليجية حاكمة في باكستان

وكالات (صدى):

قالت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء أن مسلحين هاجموا إحدى السيارات التي كانت تقل أفرادا من أسرة خليجية حاكمة، ضمن قافلة صيد ‏بإقليم بلوشستان الباكستاني.

ووفقًا لـ “بي بي سي عربي” كانت القافلة تضم نحو 30 عربة دفع رباعي،، وابتعدت إحداها وبها أفراد الأسرة الحاكمة، لمسافة 5 كيلو مترات عن موقع التجمع لرصد الطيور، فاعترضها مسلحون يستقلون دراجات نارية، وطلبوا من الركاب مغادرتها، ثم أطلقوا النار عليها فهشموا نوافذها ومزقوا إطاراتها.

لم يصب أي من الركاب في إطلاق النار الذي وقع أول من أمس بمنطقة غشك، التي تبعد 90 كيلومترا جنوب مدينة بانجغور،

و أعلنت “جبهة تحرير بلوشستان” مسؤوليتها عن الحادث، وقالت في بيان لها إن مقاتليها تركوا أفراد الأسرة الحاكمة ينصرفون دون أذى من منطلق العلاقات والقيم المشتركة، على ألا يحصلوا في المستقبل على تصاريح للصيد في بلوشستان، من دولة باكستان.

و كانت الجبهة حذرت الشهر الماضي، الصيادين العرب من التحرك في المنطقة بصحبة قوات الأمن الباكستانية، وتظاهر المئات في بلوشستان أمس (الثلاثاء)، ضد رحلات الصيد التي يقوم بها العرب إلى باكستان سنويا، ما يعرض الطيور للخطر والمحاصيل للتدمير، حسب زعمهم.