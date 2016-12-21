كوريا الجنوبية تعتزم الرد على تهديدات بيونج يانج بنظام صواريخ «ثاد»

وكالات (صدى):

طالبت كوريا الجنوبية الولايات المتحدة بسرعة نشر النظام المضاد للصورايخ المتقدم ” ثاد” لمواجهة تهديدات كوريا الجنوبية النووية.

وشدد الرئيس الكوري الجنوبي المكلف ورئيس مجلس الوزراء، هوانج كيو-آهن، خلال جلسة استجواب بالبرلمان على ضرورة نشر النظام الأمريكي المضاد للصواريخ المتقدم “ثاد” في بلاده في أقرب وقت ممكن لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية المتنامية.

تأتي ذلك وسط دعوات من أحزاب المعارضة إلى تأخير النشر المزمع لنظام محطة منطقة الدفاع عالية الارتفاع “ثاد” في شبه الجزيرة الكورية نظرا لعدم وجود إجماع شعبي ومعارضة الصين الشديدة لذلك.

وتأمل سول في تثبيت بطارية ثاد في مقاطعة سيونغجو جنوب البلاد، على بعد 296 كيلومترا جنوب شرق سول، بحلول مايو من العام المقبل.

وقال الرئيس الكوري المكلف خلال الجلسة : بالنسبة للأمن، فيتعين علينا نشر ثاد”، مضيفًا “نحن لا يمكن أن ننتظر حتى للحظة واحدة للتعامل مع الاستفزازات النووية الكورية الشمالية، وعلينا أن نفعل ما يمكننا القيام به أولا”.

وناشد هوانج البرلمان الكوري الحصول على دعمه لنشر ثاد، مشددًا على أن الاستفزازات النووية لكوريا الشمالية هذا العام كانت “غير مسبوقة”، بعدما نفذت الدولة الشيوعية تجربتين نوويتين في يناير وسبتمبر، مما أثار المخاوف من أن تحقق تقدما نحو أن تصبح قوة نووية.

وأشار هوانج إلى اعتراضات الصين، حيث قال “الأفكار الصينية لن تتغير حتى في حال تأجيل سول النشر سنتين إلى ثلاث سنوات”.

وتعارض الصين بشدة نشر نظام الدفاع الصاروخي، قائلة ان نظام الرادار طويل المدى في المنظومة يستهدفها ويقوض مصالحها الأمنية.

من ناحية أخرى، رفض هوانج مزاعم تواطؤه في فضيحة الفساد التي تتورط فيها الرئيسة بارك كون هيه وصديقتها المقربة منذ فترة طويلة، لكنه اعترف بمسؤوليته في عدم تقديم المشورة لها بشكل صحيح.