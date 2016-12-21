بالفيديو .. مواطن يتفاجأ بسرقة اطارات سيارته من أمام منزله .. و يوجه رسالة للسارقين

علي القحطاني (صدى):
تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن، لسرقة إطارات سيارته الأريعة من امام منزله من قبل مجهولين .
و وبحسب الفيديو يقول المواطن الناس تصبح على خير رب العالمين ونحن نصبح على على هذا ، مشيراً الى سيارته و قد فكك السارقين اطاراتها الأربعة و لم يتبقى ولا اطار واحد ، وأوقفوها على البلوك .
و رغم مرارته الى أن المواطن دعى الله أن يصلح حال السراقين قائلاً : اللهم اهديهم و اصلح حالهم.
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4 تعليقات
الله يعوضك خير..امين الله يهديهم ويصلحهم..
ماندري وش نقول هل هو فقر عوز حاجه للمال أو تخريب وعدم تربيه الله أعلم
لاتخاف ياصاحب السيارة صدقني راح يعوضك الله الكثير وهؤلاء السارقين لن يربحوا شئ من سرقتهم الا دعائك عليهم ،،حسبنا الله ونعم الوكيل بس
ان السارقين هم الدرباويه الذين في المنطقه