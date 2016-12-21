بالفيديو .. مواطن يتفاجأ بسرقة اطارات سيارته من أمام منزله .. و يوجه رسالة للسارقين

بالفيديو .. مواطن يتفاجأ بسرقة اطارات سيارته من أمام منزله .. و يوجه رسالة للسارقين
علي القحطاني (صدى):

تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن، لسرقة إطارات سيارته الأريعة من امام منزله من قبل مجهولين .

و وبحسب الفيديو يقول المواطن الناس تصبح على خير رب العالمين ونحن نصبح على على هذا ، مشيراً الى سيارته و قد فكك السارقين اطاراتها الأربعة و لم يتبقى ولا اطار واحد ، وأوقفوها على البلوك .

و رغم مرارته الى أن المواطن دعى الله أن يصلح حال السراقين قائلاً : اللهم اهديهم و اصلح حالهم.

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4 تعليقات


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 721 ] 21/12/2016 في
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    1

    الله يعوضك خير..امين الله يهديهم ويصلحهم..

  2. أبو عمر [ عدد التعليقات: 34 ] 21/12/2016 في
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    2

    ماندري وش نقول هل هو فقر عوز حاجه للمال أو تخريب وعدم تربيه الله أعلم

  3. M-512 [ عدد التعليقات: 19 ] 21/12/2016 في
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    3

    لاتخاف ياصاحب السيارة صدقني راح يعوضك الله الكثير وهؤلاء السارقين لن يربحوا شئ من سرقتهم الا دعائك عليهم ،،حسبنا الله ونعم الوكيل بس

  4. عقاب بن صقر شاهين الحر [ عدد التعليقات: 2592 ] 22/12/2016 في
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    ان السارقين هم الدرباويه الذين في المنطقه


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