بالفيديو .. مواطن يتفاجأ بسرقة اطارات سيارته من أمام منزله .. و يوجه رسالة للسارقين

علي القحطاني (صدى):

تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن، لسرقة إطارات سيارته الأريعة من امام منزله من قبل مجهولين .

و وبحسب الفيديو يقول المواطن الناس تصبح على خير رب العالمين ونحن نصبح على على هذا ، مشيراً الى سيارته و قد فكك السارقين اطاراتها الأربعة و لم يتبقى ولا اطار واحد ، وأوقفوها على البلوك .

و رغم مرارته الى أن المواطن دعى الله أن يصلح حال السراقين قائلاً : اللهم اهديهم و اصلح حالهم.

https://