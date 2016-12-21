بالفيديو والصور.. طفلة تغريدات مأساة حلب في حضن أردوغان بقصر الرئاسة التركي

وكالات (صدى):

نشرت وكالة الأناضول التركية صورا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهي يحتضن الطفلة السورية بانة العابد (7 أعوام) التي كانت ناشطة على موقع تويتر لوصف الأوضاع في حلب.

واستقبل أردوغان الطفلة السورية وأفراد عائلتها في قصر الرئاسة، بعدما نجحت في الوصول لتركيا عقب إجلائها من مدينة حلب الأسبوع الماضي.

وأظهرت صورة ملتقطة من اللقاء الرئيسَ التركي وهو يحتضن الطفلة وشقيقها بين ذراعيه في حضور والدها ووالدتها، بالإضافة إلى زوجة الرئيس التركي.

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وقال أردوغان في تغريدة مع صورة تظهر الطفلة جالسة على ركبتيه إلى جانب أفراد عائلتها “سررنا بقيام ابنة حلب بانا العابد بزيارتنا مع عائلتها في قصر الرئاسة”، وأضاف أن “تركيا تقف دائما إلى جانب الأخوة السوريين”.

وكانت بانة حظيت بشهرة عالمية بعدما دشنت والدتها حساباً باسمها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ونقلت فيه على مدى الأشهر الماضية صوراً من معاناة الأطفال السوريين تحت الحصار.

ومنذ سبتمبر، بثت بانا العابد تغريدات مع والدتها حول الحياة اليومية في حلب الشرقية المحاصرة والتي كانت تتعرض لقصف طيران النظام.

ويحظى حسابها على تويتر على أكثر من 352 ألف متابع، وكتبت في تغريدة الأربعاء أنها “سعيدة جدا للقاء أردوغان”.

وتستضيف تركيا نحو 2,7 مليون لاجئ سوري، لكنها أشارت إلى أنها تفضل من الآن وصاعدا مساعدة النازحين في الجانب الآخر من الحدود.

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