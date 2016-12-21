ميليشيا الحوثي تخفي خسائرها خشية هروب مقاتليها من ميادين القتال

راشد آل شرية (صدى):

دأبت ميليشيا الحوثي و المخلوع صالح في الفترة الأخيرة الى إخفاء حجم خسائرها بنيران القوات السعودية على الحد الجنوبي في محاولة لعدم هروب مقاتليها، خاصة بعد هروب الكثير في جبهات متفرقة بعد مقتل قيادات بنيران أبطال الجيش السعودي.

و تمكن أبطال الجيش السعودي خلال الأسبوع الماضي من قتل عدد من القادة يصل إلى 12 شخصا وجميعهم يحملون رتب عسكرية وينتمون للقوات الخاصة التي تمثل نخبة قوات الجيش اليمني سابقا والموالية للمخلوع ومليشيا الحوثي حاليا.