بالفيديو.. امير نجران يوقف موكبة ليستمع لشكوى إمراة

راشد آل شرية (صدى):

أوقف الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آمير منطقة نجران موكبه أثناء زيارته لمحافظة “حبونا” ونزل من سيارته ليستمع إلى شكوى إمراة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمير نجران وهو يأمر موكبه الذي كانت تسبقه الخيول بالتوقف لعدة دقائق، للاستماع إلى شكوى إمراة وأبنتها كانتا قد لوحتا للموكب بأوراق معروض في أيديهما.

وبالفعل أمر أمير نجران بإيقاف موكبة لعدة دقائق، وتحدث إلى المرأة وابنتها وأنصت إليهما، ومن ثم واصل الموكب طريقه، تحيط به سيارات الدوريات الأمنية والمرور والحراسة.

وأشاد مستخدمو مواقع التواصل بما قام به الأمير، وتقديره للمرأة وابنتها، والاستماع لهما، متوقعين أن يكون للمرأة حاجة إلى المساعدة دونتها في أوراقها، أو طلب لحل مشكلة واجهتها وصعب عليها حلها.

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