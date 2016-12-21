” على جابر” يكشف عن سبب غياب ناصر القصبي عن Arab’s got talent!!

نورة الشهري (صدى):

احل العميد علي جابر رئيس قنوات MBC وعضو لجنة التحكيم في برنامج Arab’s Got Talent، عبر برنامج صباح العربية، حيث تحدث عن الموسم الجديد من البرنامج وتأثر غياب النجم السعودي ناصر القصبي عليه، وتحدث عن الجديد الذي سيحمله البرنامج والمتغيرات التي ستطرأ عليه.

وقال جابر أن سبب غياب القصبي التزامه بتصوير مسلسل “العصوف” الذي يعتبره حلمه والذي يعمل عليه منذ سنوات قائلاً:”لأنه دقيق ويلاحق كامل التفاصيل هو ناجح، ولهذا نحترم أسبابه.

وأكد العميد أنهم يعملون على أن يكون ناصر موجوداً في الحلقة الأولى من العروض المباشرة، لافتاً إلى أن البرنامج مستعدة لاستقبال ناصر في أي وقت يريد وأن الخيار متروك له متى استطاع الهروب من تصوير المسلسل للقدوم إلى بيروت.