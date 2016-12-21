  • نشر : 2016/12/21 - 7:34 م
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  • 6 تعليق
  • منوعات

” على جابر” يكشف عن سبب غياب ناصر القصبي عن Arab’s got talent!!

” على جابر” يكشف عن سبب غياب ناصر القصبي عن Arab’s got talent!!
نورة الشهري (صدى):

احل العميد علي جابر رئيس قنوات MBC وعضو لجنة التحكيم في برنامج Arab’s Got Talent، عبر برنامج صباح العربية، حيث تحدث عن الموسم الجديد من البرنامج وتأثر غياب النجم السعودي ناصر القصبي عليه، وتحدث عن الجديد الذي سيحمله البرنامج والمتغيرات التي ستطرأ عليه.

وقال جابر أن سبب غياب القصبي التزامه بتصوير مسلسل “العصوف” الذي يعتبره حلمه والذي يعمل عليه منذ سنوات قائلاً:”لأنه دقيق ويلاحق كامل التفاصيل هو ناجح، ولهذا نحترم أسبابه.

وأكد العميد أنهم يعملون على أن يكون ناصر موجوداً في الحلقة الأولى من العروض المباشرة، لافتاً إلى أن البرنامج مستعدة لاستقبال ناصر في أي وقت يريد وأن الخيار متروك له متى استطاع الهروب من تصوير المسلسل للقدوم إلى بيروت.




6 تعليقات


  1. انسان [ عدد التعليقات: 5127 ] 21/12/2016 في
    رد
    1

    وجوده زي عدمه قالت نجوى نعم قال نعم قالت نجوى لا قال لا
    ماله رأي

  2. من قال [ عدد التعليقات: 684 ] 22/12/2016 في
    رد
    2

    دعاااامه نجوى ولا دعامه سياره بوليس

  3. هزيم [ عدد التعليقات: 642 ] 22/12/2016 في
    رد
    3

    ماشاء الله عليكم متابعين والله .
    الله يزيدك يا انسان
    الله يزيدك يا من قال
    هههههههههههههههههههههههههههههههه
    الله يكملكم بعقولكم

  4. كجمغلو [ عدد التعليقات: 529 ] 22/12/2016 في
    رد
    4

    اللهم الطف باخواننا في سوريا وارفع عنهم وانصرهم على النصيريين والروافض والروس

  5. مااااجد [ عدد التعليقات: 4694 ] 22/12/2016 في
    رد
    5

    شوفو العجوز نجوى وين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  6. ابو حسام [ عدد التعليقات: 17 ] 22/12/2016 في
    رد
    6

    اخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ فتنه نجوى ليش كذا تصدمين الاعمده…


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