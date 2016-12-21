أحمد بن فهد بن سلمان يشكر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله

سعيد العجل (صدى):

عبر صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز ـ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) ـ رئيس اللجنة التنفيذية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ على دعمه الدائم وتشجيعه للأعمال الخيرية جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها السادسة. التي شرفها الملك سلمان وقال سموه إن رعاية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لجائزة الملك خالد تجّسد اهتمامه بالعمل الخيري والاجتماعي في المملكة، وحرصه على دعم وتشجيع الأعمال الخيرية . وبيّن سموه إن جمعية (إنسان) أحد الثمار التي زرعها خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله، حيث تبناها وتعهدها بالرعاية والاهتمام منذ تأسيسها عام 1419هـ ، حتى أصبحت ولله الحمد صرحا خيريا بارزا ترعى من خلاله نحو 41.000 يتيما ويتيمة وأرملة تقدم لهم الرعاية من خلال 17 فرعا في منطقة الرياض.

كما عبر الأمير أحمد عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز (أمير منطقة الرياض) على ما يقوم به من دور كبير في دعم ومساندة الجمعية. كان له الأثر الإيجابي في تعزيز مسيرة الجمعية.

وفي ختام تصريحه دعاء الأمير أحمد بن فهد بن سلمان المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء على ما قدم للأعمال الخيرية.

جدير بالذكر أن جمعية إنسان حققت العديد من الجوائز النوعية على المستوى المحلي والإقليمي، ومن ضمنها حصول الجمعية على المركز الأول في جائزة الأمير نايف الذهبية للسعودة عن القطاع الخيري، وجائزة الشيخ فهد الأحمد الدولية للعمل الخيري، وجائزة “السعفة “وذلك لجهودها في ترسيخ مبادئ ووسائل النزاهة، وجائزة الفوربس للجمعيات الخيرية الأكثر شفافية بالعالم العربي ،وكذلك جائزة السنابل في مملكة البحرين ، وجائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري.