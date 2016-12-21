  • نشر : 2016/12/21 - 7:31 م
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بالصورة .. مريم حسين تصدم جمهورها بمفاجأة غريبة وغير متوقعة !!

بالصورة .. مريم حسين تصدم جمهورها بمفاجأة غريبة وغير متوقعة !!
فيصل إبراهيم (صدى):

شاركت الممثّلة العراقية مريم حسين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” صورة الدعوة لحفل “البيبي شاور” الذي تنظّمه لجنينها.

 

واعلنت حسين عن مُسابقة تُنظّمها، وكشفت أنّ ذكر اسم أي حامل في التّعليقات، سيّخوّلها ربح دعوة لحضور حفل “البيبي شاور.”

 

وكتبت الممثّلة الشابة على الصورة: “بمناسبة البيبي شاور النونو وده يسوي لكم مسابقة ماعليكم الا تمنشنون الحوامل لي موجودين بالامارات. ماما مريم حسين وخليهم يتواصلون معاي عالخاص عشان يربحون معاي تذكرة للدخول البيبي شاور بكرة باْذن الله. مسابقة لفنزات مريومة لي بالامارات تقدرون تشوفونها عالسناب.”

 

وكانت حسين قد أشعلت “انستغرام” بإعلانها الإنفصال عن زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل

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74 تعليق


  1. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 21/12/2016 في
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    1

    امل الطيار بتنفجر الان خخخخخخخخخخ
    بصراحه بصراحه صار موضوعها يفقع الكبد

  2. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11137 ] 21/12/2016 في
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    2

    هههههههه ههههههه
    بلقيس تهدي الرابح حضور حفل الخطوبه مدري الزفاف….
    وهذي بمناسبةالبيبي شاور…
    ههههههههه
    يعني أضرب عصفورين بحجر
    وأكشط الثنتين وأربح
    عشى حضارم..
    والسحور عن البيبي شاور النونو..
    وصبيحة يوم الطلاق…أحصل على كرت أضافي
    والحق الفطور😂😂😂😂😂😂

  3. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 309 ] 21/12/2016 في
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    3

    رجعت حليمه ع عادتها القديمه .رجعت تنشر عن حياتها مثل قبل ام كانت كل شي تنشره هذي حياتها ماصار فيها خصوصيه .الله يصلحها ويهديها حتي بعد الانفصال لم تعقل .ازدات جنان .كن ماحمل الا اهي .

  4. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 423 ] 21/12/2016 في
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    4

    هههههه وكأن ماحمل غيرها شكله بيتمرد وهو ببطنهايا ضنايأهههههه

  5. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 21/12/2016 في
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    5

    بصراحه مالومه يوم طلقها ‘ شكلها مجنونه ذي ، كيف كان صابر عليها ٣ شهور ؟ اللي اعرفه ان الوحده تركد وتثقل بعد الزواج وهذي مع الأسف زادت جنونها

  6. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9025 ] 21/12/2016 في
    رد
    6

    مالك يومين من يوم تطلقتي ترى الثقل والرزانه حلوين 😉

  7. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5530 ] 21/12/2016 في
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    7

    لا وذاك اليوم تقول وعيونها فيهن اسى وحزن تقول لا احنا انفصلنا فقط بليز فرقوا بين الانفصال والطلاق
    ي حرام للحين متشبثه في هالافغاني 😂😂😂😂
    .
    .
    هذي لويطق لها اصبع جت تركض مثل الكلبه اعز الله القراء مافيه كرامه ولا تقدير لذاتها لعب في حسبتها الجواز الاخضر اللي مع الافغاني😂😂
    .
    .لكن نحمدالله وابوس ايدي وجه وقفى انها حامل في بنت 😍
    .
    .
    الكل فرح فيها حتى الافغاني زوجها الاهبل يقول الكل يبارك لي في انفصالي عن مريم …ومع هيك هالرخيصه لاتزال تتشفى عليه…..
    .
    .لكن تبقى حوبه الغامديه لما فضحت فيها وحوبة بنات سبت يوم كانت تعيرهن في ابوهن المريض
    يالله انك ماتشوفين يوم هني في حياتك يارخيصه 😤😤……..تضربي انتي وحفلتك والله من قهرك والنار اللي في قلبك تكابرين وتسوين حفلات ع اساس ماهمك ياكذابه 😠😠

  8. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5530 ] 21/12/2016 في
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    8

    ونشوف وين تولدين …..لان ع حسب ماقيل عنك ان زواجك مو موثق …ضحك عليك هالبارد البليد اللي مافي وجهه ذرة رجوله وحراره 😠😠

  9. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 21/12/2016 في
    رد
    9

    عاد قالو لكم انها حامل من ابن مهيد والا ابن حميد ؟ حامل من افغاني أصل وفصل ، ووين ماتولد تولد

  10. عابر سبيل [ عدد التعليقات: 86 ] 21/12/2016 في
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    10

    ماعلى الدنيا عتب !! الجااياات ادهى وامرررر

  11. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    11

    حياتها وهي حره فيها ،،،

    مو ضروري تزعل وتحزن ع طلاقها ،،،

    الحياه راح تستمر وماهي منتظره احد ،،،

    الله يهديها ويسعدها وتولد بالسلامه ،،،

    ويسعد الجميع ،،،

  12. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    12

    وشفيك يبو فارس مصمم انه افغاني ?

  13. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 21/12/2016 في
    رد
    13

    وانا ادري عنكم ياغرام هههههههههه انتم قلتوا افغاني وانا اقلدكم

  14. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5530 ] 21/12/2016 في
    رد
    14

    غرام يعني انتي ماتشوفين شكله انه زي الافغان اللي محلات الاثاث والمفروشات …..واضح يعني شكله😒😒

  15. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    15

    افا يبو فارس تقلد بس ،،

    كنت احسب ان لك نظره خارقة خاصه فيك ،،

    فكنا من التقليد وحلل موضوع مريم وفيصل من وجهة نظرك ؟

  16. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5530 ] 21/12/2016 في
    رد
    16

    لا يبو فارس
    نظام الدول العربيه كلها اللي بدون زواج موثق ماتولد هنا
    ماتشوف المصريه زينه ولدت عيالها في امريكا وجت هنا تطالب في اثبات نسبهم
    وهذي كذلك ان ماكان معها وثيقه بتنقلع تولد في اوربا وتجي هنا وتسوي حفلات 😤😤

  17. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    17

    وش سالفة الغامدية ؟؟

  18. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    18

    أمل زينه ماعندها لااوراق ولا شهود ومع ذالك اثبتت نسب عيالها غصب عن عز ،،

    اما مريم مافي مقارنه الكل يشهد على زواجهم والمقاطع كلها إثباتات ،،،

    مستحيل يقدر يتملص من هالزواج ،،،

  19. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    19

    شكله عادي ،،

    في أشكال آسيوية وسعوديين لان آبائهم سعوديين والمولود يتبع جنسية ابوه ،،،

    انا شفته بمقطع معه جوازه الأخضر يمكن خواله افغان بس مافيها شيء ،،

    يظل سعودي ،،

  20. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5530 ] 21/12/2016 في
    رد
    20

    شوفي ي غرام كل بلد تكون اشكالهم مميزه وتعرفين تخمنين جنسيته من شكله
    .
    .وانا تراني عندي نظره ثاقبه في تحديد الجنسيات من اشكالهم ….وع فكره تراني احدد حتى القبيله من اشكالهم كذلك
    .
    .حتى زمان قبل 3سنوات صارلي موقف مع وحده حجازيه قلت انتي سعوديه كانت في المستشفى منومه عندنا….قالت اي قلت وللله توقعتك سوريه او لبنانيه وشكلها زعلت مني وانا ع نيتي والله قالت بعصبيه والله انتي اللي مو سعوديه عبالها اني بزعل ضحكت و قلت انا كوكتيل ماني ناكره ….وشكلها استحت ع حالها وهي تسكت وبعد يومين جت تعتذر مني وطلع فعلا امها تركيه وهي من الاشراف كانن عيونها رماديات تبارك الرحمن

  21. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 21/12/2016 في
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    21

    والله نظرتي فيه تقول انه خمام ولافيه خير ولاعنده غيره على نفسه وسمعته واهله ، لان عندنا مثل يقول ( الحرمه ماعون ) والمقصود بالماعون اي القدر او الاناء اللي يوضع فيه الاكل ، فلا اعتقد ان هناك رجل رشيد وعاقل وعنده غيره سيضع الاكل في إناء قذر ثم يأكل منه، بمعنى لو عندك قدر وسخ وقذر وفيه نجاسه فمن البديهي انكِ لن تطبخين فيه كبسه ، وليس من المعقول ان تطبخي فيه رز ثم تأكلين الرز ،،، تماما المرأه كالماعون الذي يضع فيه الرجل الاكل ، فالرجل الرشيد سيضع نطفته في المرأة فإن كانت المرأة نجسه وقذره فبكل تأكيد لن يقبل الولد الذي سيأتي منها ، وان وضع نطفته في بنت حمايل سيقبل بالولد اللي بيجي منها ، لذلك قال الرسول ( اختاروا لنطفكم ماترضون به نسبكم )
    الحرص على الاختيار شرط أساسي للزواج

  22. انسان [ عدد التعليقات: 5127 ] 21/12/2016 في
    رد
    22

    ويلي ويلاه ع الجمال

  23. روزا [ عدد التعليقات: 559 ] 21/12/2016 في
    رد
    23

    ههههههه انتي لو تخلين التحليل عنك ابد امورك طيبه

  24. روزا [ عدد التعليقات: 559 ] 21/12/2016 في
    رد
    24

    غرام انا اقولك سالفة الغامديه
    فضحت فيها مريم تقول هذي تبي تاخذ خطيبي قصدها الافغاني المذكور اعلاه وشهرت في البنت تشهير وفضحتها وهو يستنفر الشعب السعودي ويهاجمون مريم ولعنوا خيرها وكل من له علاقه معها حطوه بالسالفه ومسخروا فيه بتويتر وانستغرام
    وعقب هذي طلعت وتتضحك وترقع تقول والله الشعب السعودي جبار وعظيم اللي وقف مع بنت بلده يعني انا اقدر اتطمن ان عيالي بيكون وراهم شعب يحبهم مريضه الله يقصف عمرها

  25. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    25

    انا مااحب اسخر من اخلاق احد فالإنسان مبتلى ،،

    وكل إنسان له زلاته والمجتمع اللي يعيش فيه يلعب دور بتصرفاته ،،،

    وانت شايف هالمواقع محد سلم منها الكل يصور ويتفنن حتى الناس العاديه

    والشياب ،، وهالبنت لقيت شيء فاق خيالها من الشهره وانجرفت ورآها ،،

    اما زواجها وحملها رزق كتبه الله لها ،، فااتوقع حرام نحكم عليها بالقذارة او نسخر

    او نشمت ،،

    لايسخر قوم من قوم عسى ان يكونو خير منهم ،،،

  26. روزا [ عدد التعليقات: 559 ] 21/12/2016 في
    رد
    26

    هذي مو سخريه لان ريحتها فايحه
    ولاهي مظلومه او مبهوته
    روحي شوفي مقاطع الناس عنها وهم مصورينها بعد ولاانكرت ولا جحدت شي لانها عارفه نفسها

  27. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    27

    طيب ياروزا وش ودا الغامدية عندها وعند زوجها ?

  28. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    28

    يوووه نسيت شيء مهم ماتذكرته الا لما جت روزا ،،،

    كيف صار فارس يبو فارس ?

  29. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5530 ] 21/12/2016 في
    رد
    29

    😂😂😂😂
    فتحتي جروحي ي روزا بالتحليل
    اليوم ساعه كامله الله وكيلك وانا اتناقش واتجادل واحلل مع الاستاذه ويمين يسار وفر وكر ….وماااااااش مخها ناشف هالمصريه😤😤 وعيت تقتنع بكلامي ولان كلامي صح ومعي حق ماقدرت ترد قالت مش هسمع لك خالص😤😤 قهرتني حسبي الله عليها 😭😭

  30. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 423 ] 21/12/2016 في
    رد
    30

    ماودكم يا بنات تخاووني على طبق حلاوقهوه تو مخلصته ☺وزيد الوز ن زيده 😂

  31. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5530 ] 21/12/2016 في
    رد
    31

    انا معك ي جنوبيه يلا وين فنجالي وقطعة الحلا 😍😍
    خصوصا اني اليوم ماتقهويت ولاتحليت سدت نفسي هالاستاذه😤😤

  32. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 423 ] 21/12/2016 في
    رد
    32

    تفداك يا امل بس انتي وين 😂

  33. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9025 ] 21/12/2016 في
    رد
    33

    مداخيل العافيه يا جنوبيه بس لا تكثرين حلا ههههه امزح

  34. B [ عدد التعليقات: 9193 ] 21/12/2016 في
    رد
    34

    بصراحه تعجبني قوتها او وقاحتها سموها زي ماتسموها واتوقع زوجها احتمال يرد لها بعد فتره

  35. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 309 ] 21/12/2016 في
    رد
    35

    ههههه الله يسعدك ياجنوبيه قحطانيه انا معك انتي وامل .تري انا ودي اسمن ،😍😍😍

  36. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 423 ] 21/12/2016 في
    رد
    36

    الله يعافيك دانه انا مايردني منه الا الشبع ههههه انا ممزح مع الأكل هههه

  37. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 423 ] 22/12/2016 في
    رد
    37

    يا ليت والله ولي الشرف فيكم 😘

  38. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 22/12/2016 في
    رد
    38

    هههههههه سبحان الله. الذي يغير ولا يتغير

  39. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5530 ] 22/12/2016 في
    رد
    39

    ليه تسبحين الله ي محرومه 😂😂😂
    انا حاسه في شي ؟؟؟؟هههههههههه
    ترى كل انسان فيه خير …لما تبحبشي فيه بتلاقي الخير الكثير حتى لو تكثر السلبيات 😉😉

  40. ابو داري [ عدد التعليقات: 91 ] 22/12/2016 في
    رد
    40

    فنانة عراقية ..

    استغرب من نصبها على البعض ومشت عليهم يوم قالت مغربية !!!

    زوجها مافيه راسه عقل !!

    ..

  41. اعوذ بالله منك ياامل الطيار [ عدد التعليقات: 1 ] 22/12/2016 في
    رد
    41

    حسد وغل فيك على هالاديمة ماضرتك ولا غلطت عليك ليه تدعين بان معدن الاسود من الداخل ومحد مجننه الجواز الاخضر غيرك وتظنين الكل مشفوح عليه مثلك كونك مهجنه وتحلمين بسعودي رغم خرابها واللي هي فيه تزوجت اصغر منك وبسعودي وبتولد بنت تحمل هالجواز بس فكي الناس من شرك الله اكبر ودعاويك تقول قاتله قتيل لك ولا الغامدية معطيتك الصلاحية عنها الشماته شين وكل دعوه لك المثل منها

  42. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5530 ] 22/12/2016 في
    رد
    42

    حياك ي عروس المصايف معنا ع القهوه
    كل يوم زي هالوقت نجتمع ع القهوه عند القحطانيه هي راعية الكيف 😊😊

  43. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 423 ] 22/12/2016 في
    رد
    43

    حياكم يا امل ليتها حقيقه ههههه وحناجيران انا وانتي والبنات بس لا تتعودون مو كل يوم عندي ترى ههههه

  44. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 423 ] 22/12/2016 في
    رد
    44

    حياكم يا امل ليتها حقيقه ههههه وحناجيران انا وانتي والبنات بس لا تتعودون مو كل يوم عندي ترى ههههه

  45. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5530 ] 22/12/2016 في
    رد
    45

    لا ي قحطانيه انتي كريمه وحنا نستاهل فديتك ….وبعدين هي راح تكون دوريه بيننا كل يوم عند وحده 😂😂ايش رايكن صبايا
    ياليت حقيقه والله😍😍ونشوف بعض من جد

  46. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 423 ] 22/12/2016 في
    رد
    46

    موافقه لو عندي كل يوم اموله هههه

  47. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9025 ] 22/12/2016 في
    رد
    47

    الله يجمعنا في خير وأفراح يا بنات 😍❤️

  48. .. [ عدد التعليقات: 7 ] 22/12/2016 في
    رد
    48

    الكلام في أعراض الناس دين يسترد في الدنيا قبل الآخرة ,لآ تُراقب الناس ولآ تتبع عثراتهم ولآ تخوض في أعراضهم ولآ تگشف سترهم ولآ تتجسس عليهم ولآ تفرح بمصائبهم , إحفظ لسانك وأشتغل بنفسك وأصلح عيوبك

  49. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2704 ] 22/12/2016 في
    رد
    49

    ياكثر بربرتكم ^_^ ’

  50. الواثق [ عدد التعليقات: 39 ] 22/12/2016 في
    رد
    50

    كلام فاضي


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