بالصورة .. مريم حسين تصدم جمهورها بمفاجأة غريبة وغير متوقعة !!

فيصل إبراهيم (صدى):
شاركت الممثّلة العراقية مريم حسين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” صورة الدعوة لحفل “البيبي شاور” الذي تنظّمه لجنينها.
واعلنت حسين عن مُسابقة تُنظّمها، وكشفت أنّ ذكر اسم أي حامل في التّعليقات، سيّخوّلها ربح دعوة لحضور حفل “البيبي شاور.”
وكتبت الممثّلة الشابة على الصورة: “بمناسبة البيبي شاور النونو وده يسوي لكم مسابقة ماعليكم الا تمنشنون الحوامل لي موجودين بالامارات. ماما مريم حسين وخليهم يتواصلون معاي عالخاص عشان يربحون معاي تذكرة للدخول البيبي شاور بكرة باْذن الله. مسابقة لفنزات مريومة لي بالامارات تقدرون تشوفونها عالسناب.”
وكانت حسين قد أشعلت “انستغرام” بإعلانها الإنفصال عن زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل
74 تعليق
امل الطيار بتنفجر الان خخخخخخخخخخ
بصراحه بصراحه صار موضوعها يفقع الكبد
هههههههه ههههههه
بلقيس تهدي الرابح حضور حفل الخطوبه مدري الزفاف….
وهذي بمناسبةالبيبي شاور…
ههههههههه
يعني أضرب عصفورين بحجر
وأكشط الثنتين وأربح
عشى حضارم..
والسحور عن البيبي شاور النونو..
وصبيحة يوم الطلاق…أحصل على كرت أضافي
والحق الفطور😂😂😂😂😂😂
رجعت حليمه ع عادتها القديمه .رجعت تنشر عن حياتها مثل قبل ام كانت كل شي تنشره هذي حياتها ماصار فيها خصوصيه .الله يصلحها ويهديها حتي بعد الانفصال لم تعقل .ازدات جنان .كن ماحمل الا اهي .
هههههه وكأن ماحمل غيرها شكله بيتمرد وهو ببطنهايا ضنايأهههههه
بصراحه مالومه يوم طلقها ‘ شكلها مجنونه ذي ، كيف كان صابر عليها ٣ شهور ؟ اللي اعرفه ان الوحده تركد وتثقل بعد الزواج وهذي مع الأسف زادت جنونها
مالك يومين من يوم تطلقتي ترى الثقل والرزانه حلوين 😉
لا وذاك اليوم تقول وعيونها فيهن اسى وحزن تقول لا احنا انفصلنا فقط بليز فرقوا بين الانفصال والطلاق
ي حرام للحين متشبثه في هالافغاني 😂😂😂😂
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هذي لويطق لها اصبع جت تركض مثل الكلبه اعز الله القراء مافيه كرامه ولا تقدير لذاتها لعب في حسبتها الجواز الاخضر اللي مع الافغاني😂😂
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.لكن نحمدالله وابوس ايدي وجه وقفى انها حامل في بنت 😍
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الكل فرح فيها حتى الافغاني زوجها الاهبل يقول الكل يبارك لي في انفصالي عن مريم …ومع هيك هالرخيصه لاتزال تتشفى عليه…..
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.لكن تبقى حوبه الغامديه لما فضحت فيها وحوبة بنات سبت يوم كانت تعيرهن في ابوهن المريض
يالله انك ماتشوفين يوم هني في حياتك يارخيصه 😤😤……..تضربي انتي وحفلتك والله من قهرك والنار اللي في قلبك تكابرين وتسوين حفلات ع اساس ماهمك ياكذابه 😠😠
ونشوف وين تولدين …..لان ع حسب ماقيل عنك ان زواجك مو موثق …ضحك عليك هالبارد البليد اللي مافي وجهه ذرة رجوله وحراره 😠😠
عاد قالو لكم انها حامل من ابن مهيد والا ابن حميد ؟ حامل من افغاني أصل وفصل ، ووين ماتولد تولد
ماعلى الدنيا عتب !! الجااياات ادهى وامرررر
حياتها وهي حره فيها ،،،
مو ضروري تزعل وتحزن ع طلاقها ،،،
الحياه راح تستمر وماهي منتظره احد ،،،
الله يهديها ويسعدها وتولد بالسلامه ،،،
ويسعد الجميع ،،،
وشفيك يبو فارس مصمم انه افغاني ?
وانا ادري عنكم ياغرام هههههههههه انتم قلتوا افغاني وانا اقلدكم
غرام يعني انتي ماتشوفين شكله انه زي الافغان اللي محلات الاثاث والمفروشات …..واضح يعني شكله😒😒
افا يبو فارس تقلد بس ،،
كنت احسب ان لك نظره خارقة خاصه فيك ،،
فكنا من التقليد وحلل موضوع مريم وفيصل من وجهة نظرك ؟
لا يبو فارس
نظام الدول العربيه كلها اللي بدون زواج موثق ماتولد هنا
ماتشوف المصريه زينه ولدت عيالها في امريكا وجت هنا تطالب في اثبات نسبهم
وهذي كذلك ان ماكان معها وثيقه بتنقلع تولد في اوربا وتجي هنا وتسوي حفلات 😤😤
وش سالفة الغامدية ؟؟
أمل زينه ماعندها لااوراق ولا شهود ومع ذالك اثبتت نسب عيالها غصب عن عز ،،
اما مريم مافي مقارنه الكل يشهد على زواجهم والمقاطع كلها إثباتات ،،،
مستحيل يقدر يتملص من هالزواج ،،،
شكله عادي ،،
في أشكال آسيوية وسعوديين لان آبائهم سعوديين والمولود يتبع جنسية ابوه ،،،
انا شفته بمقطع معه جوازه الأخضر يمكن خواله افغان بس مافيها شيء ،،
يظل سعودي ،،
شوفي ي غرام كل بلد تكون اشكالهم مميزه وتعرفين تخمنين جنسيته من شكله
.
.وانا تراني عندي نظره ثاقبه في تحديد الجنسيات من اشكالهم ….وع فكره تراني احدد حتى القبيله من اشكالهم كذلك
.
.حتى زمان قبل 3سنوات صارلي موقف مع وحده حجازيه قلت انتي سعوديه كانت في المستشفى منومه عندنا….قالت اي قلت وللله توقعتك سوريه او لبنانيه وشكلها زعلت مني وانا ع نيتي والله قالت بعصبيه والله انتي اللي مو سعوديه عبالها اني بزعل ضحكت و قلت انا كوكتيل ماني ناكره ….وشكلها استحت ع حالها وهي تسكت وبعد يومين جت تعتذر مني وطلع فعلا امها تركيه وهي من الاشراف كانن عيونها رماديات تبارك الرحمن
والله نظرتي فيه تقول انه خمام ولافيه خير ولاعنده غيره على نفسه وسمعته واهله ، لان عندنا مثل يقول ( الحرمه ماعون ) والمقصود بالماعون اي القدر او الاناء اللي يوضع فيه الاكل ، فلا اعتقد ان هناك رجل رشيد وعاقل وعنده غيره سيضع الاكل في إناء قذر ثم يأكل منه، بمعنى لو عندك قدر وسخ وقذر وفيه نجاسه فمن البديهي انكِ لن تطبخين فيه كبسه ، وليس من المعقول ان تطبخي فيه رز ثم تأكلين الرز ،،، تماما المرأه كالماعون الذي يضع فيه الرجل الاكل ، فالرجل الرشيد سيضع نطفته في المرأة فإن كانت المرأة نجسه وقذره فبكل تأكيد لن يقبل الولد الذي سيأتي منها ، وان وضع نطفته في بنت حمايل سيقبل بالولد اللي بيجي منها ، لذلك قال الرسول ( اختاروا لنطفكم ماترضون به نسبكم )
الحرص على الاختيار شرط أساسي للزواج
ويلي ويلاه ع الجمال
ههههههه انتي لو تخلين التحليل عنك ابد امورك طيبه
غرام انا اقولك سالفة الغامديه
فضحت فيها مريم تقول هذي تبي تاخذ خطيبي قصدها الافغاني المذكور اعلاه وشهرت في البنت تشهير وفضحتها وهو يستنفر الشعب السعودي ويهاجمون مريم ولعنوا خيرها وكل من له علاقه معها حطوه بالسالفه ومسخروا فيه بتويتر وانستغرام
وعقب هذي طلعت وتتضحك وترقع تقول والله الشعب السعودي جبار وعظيم اللي وقف مع بنت بلده يعني انا اقدر اتطمن ان عيالي بيكون وراهم شعب يحبهم مريضه الله يقصف عمرها
انا مااحب اسخر من اخلاق احد فالإنسان مبتلى ،،
وكل إنسان له زلاته والمجتمع اللي يعيش فيه يلعب دور بتصرفاته ،،،
وانت شايف هالمواقع محد سلم منها الكل يصور ويتفنن حتى الناس العاديه
والشياب ،، وهالبنت لقيت شيء فاق خيالها من الشهره وانجرفت ورآها ،،
اما زواجها وحملها رزق كتبه الله لها ،، فااتوقع حرام نحكم عليها بالقذارة او نسخر
او نشمت ،،
لايسخر قوم من قوم عسى ان يكونو خير منهم ،،،
هذي مو سخريه لان ريحتها فايحه
ولاهي مظلومه او مبهوته
روحي شوفي مقاطع الناس عنها وهم مصورينها بعد ولاانكرت ولا جحدت شي لانها عارفه نفسها
طيب ياروزا وش ودا الغامدية عندها وعند زوجها ?
يوووه نسيت شيء مهم ماتذكرته الا لما جت روزا ،،،
كيف صار فارس يبو فارس ?
😂😂😂😂
فتحتي جروحي ي روزا بالتحليل
اليوم ساعه كامله الله وكيلك وانا اتناقش واتجادل واحلل مع الاستاذه ويمين يسار وفر وكر ….وماااااااش مخها ناشف هالمصريه😤😤 وعيت تقتنع بكلامي ولان كلامي صح ومعي حق ماقدرت ترد قالت مش هسمع لك خالص😤😤 قهرتني حسبي الله عليها 😭😭
ماودكم يا بنات تخاووني على طبق حلاوقهوه تو مخلصته ☺وزيد الوز ن زيده 😂
انا معك ي جنوبيه يلا وين فنجالي وقطعة الحلا 😍😍
خصوصا اني اليوم ماتقهويت ولاتحليت سدت نفسي هالاستاذه😤😤
تفداك يا امل بس انتي وين 😂
مداخيل العافيه يا جنوبيه بس لا تكثرين حلا ههههه امزح
بصراحه تعجبني قوتها او وقاحتها سموها زي ماتسموها واتوقع زوجها احتمال يرد لها بعد فتره
ههههه الله يسعدك ياجنوبيه قحطانيه انا معك انتي وامل .تري انا ودي اسمن ،😍😍😍
الله يعافيك دانه انا مايردني منه الا الشبع ههههه انا ممزح مع الأكل هههه
يا ليت والله ولي الشرف فيكم 😘
هههههههه سبحان الله. الذي يغير ولا يتغير
ليه تسبحين الله ي محرومه 😂😂😂
انا حاسه في شي ؟؟؟؟هههههههههه
ترى كل انسان فيه خير …لما تبحبشي فيه بتلاقي الخير الكثير حتى لو تكثر السلبيات 😉😉
فنانة عراقية ..
استغرب من نصبها على البعض ومشت عليهم يوم قالت مغربية !!!
زوجها مافيه راسه عقل !!
..
حسد وغل فيك على هالاديمة ماضرتك ولا غلطت عليك ليه تدعين بان معدن الاسود من الداخل ومحد مجننه الجواز الاخضر غيرك وتظنين الكل مشفوح عليه مثلك كونك مهجنه وتحلمين بسعودي رغم خرابها واللي هي فيه تزوجت اصغر منك وبسعودي وبتولد بنت تحمل هالجواز بس فكي الناس من شرك الله اكبر ودعاويك تقول قاتله قتيل لك ولا الغامدية معطيتك الصلاحية عنها الشماته شين وكل دعوه لك المثل منها
حياك ي عروس المصايف معنا ع القهوه
كل يوم زي هالوقت نجتمع ع القهوه عند القحطانيه هي راعية الكيف 😊😊
حياكم يا امل ليتها حقيقه ههههه وحناجيران انا وانتي والبنات بس لا تتعودون مو كل يوم عندي ترى ههههه
حياكم يا امل ليتها حقيقه ههههه وحناجيران انا وانتي والبنات بس لا تتعودون مو كل يوم عندي ترى ههههه
لا ي قحطانيه انتي كريمه وحنا نستاهل فديتك ….وبعدين هي راح تكون دوريه بيننا كل يوم عند وحده 😂😂ايش رايكن صبايا
ياليت حقيقه والله😍😍ونشوف بعض من جد
موافقه لو عندي كل يوم اموله هههه
الله يجمعنا في خير وأفراح يا بنات 😍❤️
الكلام في أعراض الناس دين يسترد في الدنيا قبل الآخرة ,لآ تُراقب الناس ولآ تتبع عثراتهم ولآ تخوض في أعراضهم ولآ تگشف سترهم ولآ تتجسس عليهم ولآ تفرح بمصائبهم , إحفظ لسانك وأشتغل بنفسك وأصلح عيوبك
ياكثر بربرتكم ^_^ ’
كلام فاضي