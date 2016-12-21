بالصورة .. مريم حسين تصدم جمهورها بمفاجأة غريبة وغير متوقعة !!

فيصل إبراهيم (صدى):

شاركت الممثّلة العراقية مريم حسين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” صورة الدعوة لحفل “البيبي شاور” الذي تنظّمه لجنينها.

واعلنت حسين عن مُسابقة تُنظّمها، وكشفت أنّ ذكر اسم أي حامل في التّعليقات، سيّخوّلها ربح دعوة لحضور حفل “البيبي شاور.”

وكتبت الممثّلة الشابة على الصورة: “بمناسبة البيبي شاور النونو وده يسوي لكم مسابقة ماعليكم الا تمنشنون الحوامل لي موجودين بالامارات. ماما مريم حسين وخليهم يتواصلون معاي عالخاص عشان يربحون معاي تذكرة للدخول البيبي شاور بكرة باْذن الله. مسابقة لفنزات مريومة لي بالامارات تقدرون تشوفونها عالسناب.”

وكانت حسين قد أشعلت “انستغرام” بإعلانها الإنفصال عن زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل