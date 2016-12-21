ارتفاع معدلات إدمان المخدرات بين النساء و الأطفال في ايران

طهران (صدى):

أكد حميد صرامي، مستشار أمين عام مكافحة المخدرات في ايران أن أكثر مستخدمي المخدّرات تتراوح أعمارهم ما بين 21 و24 سنة، مشيرا إلى أن ضعف الإجراءات القانونية يتسبب في زيادة خطر انخفاض سنّ المدمنين .

وو فقاً لوكالة “ايرنا ” فقد أبدى سلمان خدادادي رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني قلقه من ارتفاع نسبة الإدمان بين النساء وقال: عدم التخطيط للحد من ارتفاع نسبة الإدمان والطلاق بين النساء سيعرض المجتمع الإيراني لمشكلة رئيسية في المستقبل”.

و كانت دراسة اجتماعية قد كشفت تفشي الفساد داخل المجتمع الإيراني، والمتمثل في ارتفاع معدلات إدمان المخدرات، حيث أن 28% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، ينظرون إلى استخدام المخدّرات نظرة إيجابية، وأن 17% من الشعب، الذين يدخلون ضمن هذه الفئة العمرية، لديهم رغبة في استخدام المخدّرات.