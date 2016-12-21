سارقي “السيارات الفارهة” بالرياض في قبضة الأمن

سارقي “السيارات الفارهة” بالرياض في قبضة الأمن
عادل الحربي (صدى):

ضبطت شرطة الرياض أربعة أشخاص من الجنسيتين المصرية والسودانية تخصصوا في سرقة السيارات الفارهة وتغيير معالمها قبل أن يقوموا ببيعها .

و كانت الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض قد تلقت عدة بلاغات عن سرقة سيارات حديثة، و شكلت شعبة التحريات والبحث فريقاً ربط بين تلك العمليات وتوفرت لديه معلومات عن عدد من المشتبه.

و تم إحالة المتهمين لهيئة التحقيق والادعاء العام،لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص.




3 تعليقات


  1. ابن الحلال [ عدد التعليقات: 1543 ] 21/12/2016 في
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    1

    وش هذي السيارات الفارهه
    كلها يارس وكامري ههههههههه

  2. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 721 ] 21/12/2016 في
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    2

    تخصصوو في شرقة السيارات الفارهه..حراميه Vip..

  3. أبو خالد [ عدد التعليقات: 586 ] 21/12/2016 في
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    3

    وتوفرت لديه معلومات عن عدد من المشتبه.

    طيب مادام انه حراميه طردهم الى بلدانهم من اول ليش تاركينهم


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