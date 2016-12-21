سارقي “السيارات الفارهة” بالرياض في قبضة الأمن

عادل الحربي (صدى):
ضبطت شرطة الرياض أربعة أشخاص من الجنسيتين المصرية والسودانية تخصصوا في سرقة السيارات الفارهة وتغيير معالمها قبل أن يقوموا ببيعها .
و كانت الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض قد تلقت عدة بلاغات عن سرقة سيارات حديثة، و شكلت شعبة التحريات والبحث فريقاً ربط بين تلك العمليات وتوفرت لديه معلومات عن عدد من المشتبه.
و تم إحالة المتهمين لهيئة التحقيق والادعاء العام،لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص.
3 تعليقات
وش هذي السيارات الفارهه
كلها يارس وكامري ههههههههه
تخصصوو في شرقة السيارات الفارهه..حراميه Vip..
وتوفرت لديه معلومات عن عدد من المشتبه.
طيب مادام انه حراميه طردهم الى بلدانهم من اول ليش تاركينهم