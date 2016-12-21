سارقي “السيارات الفارهة” بالرياض في قبضة الأمن

عادل الحربي (صدى):

ضبطت شرطة الرياض أربعة أشخاص من الجنسيتين المصرية والسودانية تخصصوا في سرقة السيارات الفارهة وتغيير معالمها قبل أن يقوموا ببيعها .

و كانت الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض قد تلقت عدة بلاغات عن سرقة سيارات حديثة، و شكلت شعبة التحريات والبحث فريقاً ربط بين تلك العمليات وتوفرت لديه معلومات عن عدد من المشتبه.

و تم إحالة المتهمين لهيئة التحقيق والادعاء العام،لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص.