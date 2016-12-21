لجنة الانضباط تفرض غرامات بالجملة علي الاتحاد

محمود أحمد (صدى):

قررت ‏لجنة الانضباط تغرم نادي الاتحاد مبلغ 150 ألف ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية في لقاء الفتح في الجولة 13 من دوري جميل للمحترفين.

كما قررت اللجنة تغريم لاعب الاتحاد فهد المولد مبلغ 40 ألف ريال لقيامه بارتكاب سلوك غير رياضي بخلع الراية ورميها في اللقاء نفسه وتغريم أحمد عسيري مبلغ 10 ألف ريال لدخوله أرض الملعب بعد نهاية المباراة رغم طرده.