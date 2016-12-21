تفريق مظاهرة طائفية في البحرين بالغاز المسيل للدموع

المنامة (صدى):

استخدمت الشرطة البحرينية اليوم الأربعاء القنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة طائفية قام بها عشرات الأشخاص من أنصار المرجع الشيعي الأبرز في البحرين عيسى قاسم وذلك في بلدة الدراز الواقعة غرب المنامة.

وخاضت قوات الشرطة مواجهات مماثلة في قرى بني جمرة وبلاد القديم وشهركان القريبة، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وفي ذات السياق أعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في توتير توقيف عدد من الأشخاص، وقالت في تغريدة لها “في إطار جهود حفظ الأمن وإنفاذ القانون تم صباح اليوم تنفيذ أوامر قضائية بالقبض على مطلوبين ببعض القرى وتفتيش مساكنهم”.

وكانت السلطات البحرينية قررت في يونيو الماضي إسقاط الجنسية عن قاسم بتهمة “التشجيع على الطائفية والعنف”،كما أنه يحاكم بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها.

يشار إلى أن مملكة البحرين تشهد اضطرابات متقطعة منذ فبراير 2011 تزامنا مع أحداث “الربيع العربي” بعد أن قادت الأغلبية الشيعية حركة احتجاجات طالبت فيها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها أسرة سنية.