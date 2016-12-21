العويس يدخل الفترة الحرة الأسبوع المقبل

العويس يدخل الفترة الحرة الأسبوع المقبل
محمود أحمد (صدى):

يدخل حارس الشباب محمد العويس الفترة الحرة الاسبوع القادم مع فتح باب الانتقالات الشتوية وهو ما يسمح له بالانتقال الي اي نادي دون الرجوع لنادي.
ويأتي ذلك بعد عدم تجديد عقده مع الشباب الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.
ودخل العويس دائرة اهتمامات ناديي الشباب والأهلي للتعاقد معه في الفترة المقبلة





  1. ابن الحلال [ عدد التعليقات: 1541 ] 21/12/2016 في
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    وقع هاوي للهلال عشان كذا الهلال هو النادي اللي ما يتكلم عن الصفقة ولا مسوي مثل غيره قدمنا عرض وقدمنا عرض عشان انه خلاص مخلص مع الاعب ومنتهي


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