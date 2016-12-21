«حزب الله» يقتل السوريين بأسلحة أميركية

تل ابيب (صدى):

قال مسئول عسكري إسرائيلي رفيع اليوم أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مقاتلي جماعة “حزب الله” اللبنانية في سورية يستخدمون حاملات جنود مدرعة أميركية كان قد تم توريدها للجيش اللبناني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي إن السفارة الأميركية في بيروت تعكف على التحقيق في صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يفترض أنها تظهر “حزب الله” وهو يستعرض معدات عسكرية أميركية في سورية.

وتردد على نطاق واسع أن هذه الصور كانت تظهر عربات مدرعة من طراز (إم113) لنقل الجنود قالت وزارة الخارجية الأميركية إن استخدامها شائع جداً في المنطقة.

وفي إفادة للصحفيين الأجانب في تل أبيب عرض المسئول الإسرائيلي صورة لمركبات عسكرية قال إنها تتضمن ناقلات جنود أميركية مدرعة مصطفة في طريق.

وقال بالإنجليزية “ناقلات الجنود المدرعة هذه تابعة لحزب الله .. أثناء قتاله في سورية استولى عليها من الجيش اللبناني”.

وقال المسئول الذي تقتضي شروط الإفادة عدم تعريفه باسمه أو رتبته أو منصبه “تبادلنا هذه المعلومة مع دول أخرى منها الولايات المتحدة بالطبع حتى أنني يمكنني القول بأننا تعرفنا على هذه المركبات بالتحديد بمحددات خاصة نعرفها.. إنها ناقلات جنود مدرعة أعطيت للقوات المسلحة اللبنانية. هذا ليس افتراضاً”.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن المركبات المدرعة سلمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني في إطار برنامج لتجهيز الجيش. ولم يورد المسئول أي تعليق عن متى تم توريد المركبات للجيش اللبناني.