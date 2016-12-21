سعيد المولد يقترب من العودة للأهلي في الشتاء

سعيد المولد يقترب من العودة للأهلي في الشتاء
محمود احمد (صدى):

اقترب سعيد المولد لاعب نادي الرائد من العودة لناديه السابق الأهلي خلال فترةالانتقالات الشتوية المقبلة.
ويأتي ذلك بعد اهتمام إدارة الأهلي بالتعاقد معه لشغل مركز الظهير الأيمن للفريق وبعد موافقة السويسري كريستان جروس المدير الفني للفريق.
يذكر ان المولد يدخل الفترة الحرة في عقده في يناير ويحق له التوقيع لأي نادي دون موافقة ناديه.




4 تعليقات


  1. ابن الحلال [ عدد التعليقات: 1543 ] 21/12/2016 في
    رد
    1

    اكيد بيرجع للاهلي بعد ما اهداهم الفوز في المباراة اللي فاتت

  2. ملكي [ عدد التعليقات: 3 ] 21/12/2016 في
    رد
    2

    الله يكثر من الهدايا .. في الأهلي ولا في غيره !!!

  3. الترشيحي [ عدد التعليقات: 152 ] 21/12/2016 في
    رد
    3

    لك الله يالرائد

  4. ملكي [ عدد التعليقات: 3 ] 21/12/2016 في
    رد
    4

    مساكين الرائد خاصة المسرحية 1410 مع الهلال 6 – صفر – ومعها الدوري!!!!!!


اترك تعليق