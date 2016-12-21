سعيد المولد يقترب من العودة للأهلي في الشتاء

محمود احمد (صدى):

اقترب سعيد المولد لاعب نادي الرائد من العودة لناديه السابق الأهلي خلال فترةالانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي ذلك بعد اهتمام إدارة الأهلي بالتعاقد معه لشغل مركز الظهير الأيمن للفريق وبعد موافقة السويسري كريستان جروس المدير الفني للفريق.

يذكر ان المولد يدخل الفترة الحرة في عقده في يناير ويحق له التوقيع لأي نادي دون موافقة ناديه.