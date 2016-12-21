بالصور ..تعرف على تفاصيل وأهداف برنامج “حساب المواطن”المقرر إطلاقه فبراير المقبل

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وثيقة متداولة تفاصيل وأهداف البرنامج الحكومي “حساب المواطن”، الذي من المقرر إطلاقه في شهر فبراير المقبل ،للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات الأخيرة.

و بحسب الوثيقة فإن البرنامج أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر عبر منصة موحدة، لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض لتحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية.

و سيتم البدء في استقبال تسجيل المواطنين عن طريق تعبئة رب الأسرة لطلب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية التي ستطلقها الجهات الرسمية في شهر فبراير المقبل، وستتم إضافة جميع مستفيدي برنامج المعاشات الضمانية تلقائياً.

و يهدف البرنامج الى تطوير نظام يمكن من خلاله رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين، وتشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه، وتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.