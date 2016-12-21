بالصور ..تعرف على تفاصيل وأهداف برنامج “حساب المواطن”المقرر إطلاقه فبراير المقبل

بالصور ..تعرف على تفاصيل وأهداف برنامج “حساب المواطن”المقرر إطلاقه فبراير المقبل
عادل الحربي (صدى):

أوضحت وثيقة متداولة تفاصيل وأهداف البرنامج الحكومي “حساب المواطن”، الذي من المقرر إطلاقه في شهر فبراير المقبل ،للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات الأخيرة.

و بحسب الوثيقة فإن البرنامج أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر عبر منصة موحدة، لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض لتحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية.

و سيتم البدء في استقبال تسجيل المواطنين عن طريق تعبئة رب الأسرة لطلب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية التي ستطلقها الجهات الرسمية في شهر فبراير المقبل، وستتم إضافة جميع مستفيدي برنامج المعاشات الضمانية تلقائياً.

و يهدف البرنامج الى تطوير نظام يمكن من خلاله رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين، وتشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه، وتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

2a6731be-511c-4433-8e40-8d951a199ffd

22023e89-f5e9-472e-8f9f-dc0cdf0c4d5b

b4855d6b-ae45-46c0-824a-f6dc6034f69c

5b54e83b-d5a6-4934-81aa-47f119fa2cde

304223a8-5935-40d2-8c27-b81ebe7e89c2

2c4cc8f4-9ce5-4ee5-8572-704129b4baee




3 تعليقات


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 721 ] 21/12/2016 في
    رد
    1

    مثله مثل الاحصاء ..

  2. ولد الديرة [ عدد التعليقات: 137 ] 21/12/2016 في
    رد
    2

    واضح ان الروية هدفها رفاهية المواطن

  3. سعد الج [ عدد التعليقات: 401 ] 22/12/2016 في
    رد
    3

    واللة غير يصير علبة الببسي بخمس ريال وتشوفون كلامي


اترك تعليق