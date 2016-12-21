الرئيس اليمني يعين سفيرا جديدا لبلاده لدى المملكة

واس (صدى):

عين الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الدكتور شايع الزنداني، سفيرًا لبلاده لدى المملكة العربية السعودية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية الحكومية، فقد أدى شايع اليمين الدستورية اليوم أمام هادي، لتمثيل بلده في هذه المرحلة والظروف الحرجة التي تمر بها.

وقال هادي إن “المملكة العربية السعودية دولة شقيقة وراعية للجوار والسلام والأمن في اليمن ومواقفها مع شعبنا ليست وليدة اللحظة في نصرة الشعب من خلال “عاصفة الحزم” بل أياديها البيضاء وبصماتها شاهده على أفعالها الخيرية والإنسانية منذ عقود مضت”.

وحث “هادي” سفيره الجديد بأن يكون خير عون في حمل رسالة وواقع اليمن وشرح تحولاته لمختلف الفعاليات والمنظمات التي تلتقون بها للوقوف على واقع التحولات التي يمر بها الوطن منذ الانقلاب على توافقه وإجماعه الوطني المتمثل في مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، من قبل مليشيا الحوثي وصالح، ومن خلفهم إيران لفرض واقع جديد يتنافى مع عقيدتنا وقيمنا السمحة ولمعادات جيراننا ومحيطنا الإقليمي”.