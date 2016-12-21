الجوازات تصدر ( 59,080 ) قراراً إدارياً بحق مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال عام 1437هـ

واس (صدى):

أصدرت المديرية العامة للجوازات بياناً إحصائياً للقرارات الإدارية من لجانها المشكّلة بإدارات وشعب الوافدين في جوازات المناطق خلال الفترة من 1 / 1 – 30 / 12 / 1437هـ بمجموع 59,080 قراراً إدارياً شملت مواطنين ومقيمين تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل المتسللين أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو تقديم المساعدة لهم .

وشملت العقوبات السجن والغرامات المالية والتشهير ومصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسللين ومساعدتهم .

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى تجنب نقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم .