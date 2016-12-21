الهيئة العامة للرياضة تعلن قواعد الشكاوي والتظلمات

محمود أحمد (صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة القواعد المنظمة للشكاوى والتظلمات وإجراءات التعامل معها، وكذلك آليات الفصل في المنازعات المتعلقة باللاعبين الهواة والمدربين والعاملين بالأندية.

وأوضحت الهيئة أن إعلان القواعد المنظمة للشكاوى والتظلمات يهدف إلى تحقيق مجتمع رياضي متجانس تسود فيه روح التعاون المتبادل بين منسوبي الهيئة وذوي الصلة بالمجال الرياضي، بالإضافة إلى إقرار مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في بناء مجتمع مثالي داخل الهيئة وخارجها، وعلى المستوى الرياضي عامةً، ودعم حقوق منسوبيه على أسس تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها وبما لا يتعارض معها، حيث حددت جهات الاختصاص التي تتولى الشكاوى والإجراءات التي سيتم التعامل بها.

وبيّنت الهيئة أنه سبق وأن تم تشكيل لجنة مكونة من (الهيئة العامة للرياضة، اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم) قامت بدراسة لوضع آليات الفصل في المنازعات الرياضية لتحقيق الوضوح والشفافية وعدم التداخل في الاختصاص، وتأكيدًا على مسؤولية الاتحادات الرياضية عن الأنشطة الرياضية التابعة لها، حيث توصلت اللجنة المشكلة لهذا الغرض إلى الآليات الخاصة بفض المنازعات والدعاوى المتعلقة باللاعبين الهواة والمحترفين والمدربين في كرة القدم في الأندية الرياضية، حيث تتولى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم البت فيها، على أن يكون الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

أما فيما يتعلق بالمنازعات والدعاوى للاعبين الهواة والمحترفين والمدربين في كافة الألعاب الرياضية الأخرى في الأندية الرياضية، فأوضحت الهيئة أن البت فيها يتم من قِبل اللجان القضائية في الاتحادات المعنية، على أن يكون الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي.

كما أوضحت أن المنازعات والدعاوى التي تخص الإداريين العاملين في كافة الألعاب بالأندية يتم البت فيها لدى هيئات تسوية الخلافات العمالية، وفي حال حكمت بعدم الاختصاص فيتم البت فيها من قِبل مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وتؤكد الهيئة أنها بذلك تضع أمام كافة العاملين والمنتسبين للمجال الرياضي القنوات النظامية التي يمكن اتباعها في حال الشكاوى والتظلمات أو المنازعات الرياضية وإجراءات الفصل فيها لضمان قيام كل جهة بما يخصها.