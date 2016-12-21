تعرف على الصور الفائزة بمسابقة “ألوان السعودية”

عادل الحربي (صدى):

رصدت الصورة المشاركة في مسابقة التصوير الضوئي لعام 2016، التي ينظمها ملتقى “ألوان السعودية”معالم الحياة في المملكة بمختلف أشكالها .

و بلغت مجموع جوائز المسابقة 280 ألف ريال، حيث خصص 170 ألف ريال لمحور “السعودية اليوم”، 60 ألف ريال منه للمركز الأول، بينما خصص 110 آلاف ريال للمحاور الأخرى.

وتشكلت محاور الجائزة من ستة محاور، وهي: السعودية اليوم، المناظر الطبيعية، التراث الوطني، التجربة السياحية، الهواتف الذكية، بعيون عالمية.

و نستعرض فيما يلي قائمة الصور الفائزة: